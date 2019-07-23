「辣台妹這回撿到菸了」　李艷秋：案子不能拖到選舉後

▲蔡英文。（資料照／攝影中心攝）

記者張乃文／綜合報導

國安特勤人員被爆出藉由總統出訪，向華航大量訂購大量免稅菸品。而資深媒體人李艷秋指出，「辣台妹這回撿到菸了」，並認為總統蔡英文應向全民道歉，也提出6個問題強調，「案子必須透徹交代，不能拖到選舉後」。

「辣台妹這回撿到菸了」李艷秋23日在臉書提到，這次免稅菸品風波訂貨人是蔡英文的特勤，國安局的一名少校，而國安局長彭勝竹請辭獲准、侍衛長張捷調職，訂購人吳宗憲少校調職接受調查。



她說，別扯什麼軍紀、軍魂之類嚴肅得要死的話題，這事太有趣，隨便下個標都能成經典「總統拚外交 特勤拼走私」、「總統專機成走私專機」、「人出去、貨進來 國安單位發大財」、「東廠兼私廠、國安最擅長」。

李艷秋也提出疑問，包括批貨單位、參與人員、次數、金額及管道等，並指出，「吳少校根本是經辦人」，這樣的事件「一名特勤是辦不到的，有哪些單位群策群力，發揮同袍愛，團結完成任務呢？」

李艷秋提到，有600條藏在專機機艙中，「是啥時裝的？購買人還是吳少校嗎？有沒有案外案？」也質疑「只是走私香煙嗎？有沒有搞過毒品、武器....？」同時，她直指這個案子「必須透徹交代，不能拖到選舉後」，擔心的是這個案子是「蔡政府獨家」，為選舉考量，成了懸案。



她說，目前已有風聲傳出，私菸數量如此龐大，是「蔡政府為選舉送樁腳之用」，如果不能快速水落石出，謠言越傳越真，蔡政府將自食惡果。

李艷秋表示，目前案情的突破壓力，全在吳少校身上，請吳宗憲發表不自殺聲明，「蔡總統必須力保他的安全」。她也批評蔡英文不斷利用國安之名，行鬥爭在野黨、掠奪人民自由之實，效忠執政者的情治機構，他們才是國安最大的危機，「蔡總統應向全民道歉，並承諾絕不用情治單位要脅控制人民」。



她直言，蔡英文不做，只好相信這些都是真的，「政府要靠全民監督，只要你不健忘，政客就不敢唬弄你」。

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