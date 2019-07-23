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劉墉20年前就預言走私菸爭議！作家嘆：每個政黨都沒有認真讀書

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▲▼立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）
▲立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸，貨品上還貼了「VVIP」紙條。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

記者林育綾／綜合報導

時代力量立委黃國昌22日踢爆，國安局特勤吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪機會，涉嫌夾帶9800條香菸入關，風暴越演越烈！而作家林立青今（23）上午也在臉書分享提到，他記得劉墉寫過一系列《我不是教你詐》其中一篇就是關於「大使的後送行李」，寫出社會背後趁著「職務便利」走私的現象，而該系列著作早在20年前就發表，甚至被廣大公部門推薦讚譽，他感嘆，「很可惜的，沒有人去認真討論如何應對，政黨輪替已久，看來每個政黨都沒有認真讀書。」

《做工的人》作家林立青經常書寫社會角落真實面貌，也常在個人臉書發表對社會事件的感觸。22日國安局特勤吳宗憲爆發走私菸事件後，林立青也在臉書分享，作家劉墉20年前的系列著作《我不是教你詐》就曾經揭露關於「職務之便」陋習。

該篇內容談到，在一些協助各國大使運送行李的職位，明明又忙又累，這人加班不改其志，也始終不肯升遷，說是和身邊人處得好，而家裡一直很有錢，出手又大方，問他為何如此闊綽，都說是祖上積德，工作是為了對得起父母、只想穩穩當差過日子；直到一次，某大使因班機延誤，大使難得和行李一起出關，看到一堆行李後疑惑「啊？我們沒有這麼多後送行李啊！」這人後來支吾找理由塘塞過去了。

請繼續往下閱讀...

▲國外旅行,行李轉盤,機場設施,自助旅行,行李托運。（圖／記者謝婷婷攝）
▲一般旅客的行李需要檢查，但外交使節卻不用。（示意圖／記者謝婷婷攝）

林立青說，當時他透過那篇文章，才知道原來外交使節的行李不必檢查，可以直接通關。而劉墉在20年前就提及了這件事情，當年《我不是教你詐》系列的書被廣大公部門推薦讚譽，「很可惜的，沒有人去認真討論如何應對，政黨輪替已久，看來每個政黨都沒有認真讀書。」

他認為，劉墉當年在故事就寫出這個社會裡各種職務上的「便利」，並且讓大家去思考，「如果當時大使當面打開行李，發現一堆不是自己的行李，那有多尷尬？甚至如果是毒品、高價洋菸洋酒或者是手錶名牌包，那會造成什麼問題？」

部分網友看了也說，其實不能說是劉墉「預言」，而是這是歷史悠久、行之有年的陋習，如果要追溯起來，不知道能追溯到何時，甚至不是只在我國發生。例如上月底在2019年G20高峰會，一名服務於巴西「空軍一號」的空勤士官，也趁著為巴西總統轉程時夾帶毒品。

儘管劉墉早在20年前就點出此陋習，也曾宛如「先知」般說過「這種狀況還會持續」，但多年過去了，看起來陋習依然存在，讓許多人也感嘆，這樣的「異象」已行之多年，都沒有去應對。甚至有人開玩笑，「國安局應該辦一場劉墉的讀書會！」

時代力量黃國昌在上午的記者會也提到，應把這次走私菸事件的「痛」當成是一次清除「毒瘤」的機會，無關政黨，毒瘤應該挖乾淨、徹查到底，不要想著掩蓋傷口，那只是讓傷口越來越惡化，包括華航內部的人已經涉及刑事犯罪，也希望國安局不要再裝聾作啞。

▼林立青原文：

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關鍵字：林立青,劉墉,我不是教你詐,走私菸,國安局,走私,黃國昌

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