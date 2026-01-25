全聯限時「茼蒿」29元　6款生鮮最低37折起

過年前想換鍋具還有新選擇！全聯今（23）日至6月18日，推出全新一檔印花活動，合作義大利設計品牌ALESSI，從日常煎炒鍋到多功能料理鍋都有，最低0.7折起換購。3月2日會員單筆換購任2件，還可登錄參加抽獎，有機會獲得萬國通路細鋁框行李箱。