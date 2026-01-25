全聯限時「茼蒿」29元　6款生鮮最低37折起

▲全聯生鮮優惠，「茼蒿」每包29元。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
全聯、大全聯即日起至1月26日，限時推出6款生鮮最低37折起，包括「茼蒿」每包原價42元，特價只要29元，其他還有「聖運番茄」特價29元、「美味堂藥膳羊肉爐」、「雲林土雞切塊」等都有優惠價。
▲「茼蒿」每包原價42元，特價只要29元，每人限購3包。（圖／業者提供）
★全聯
全聯即日起至1月26日6款生鮮優惠，「茼蒿」每包只要29元，「聖運番茄」每盒原價79元、特價29元，等於下殺37折。
「美味堂藥膳羊肉爐」每盒199元，優惠價149元，省50元；想加菜還有「雲林土雞切塊」每盒原價189元，特價139元；「台灣鯛魚腹片(中)」原價單盒132元，直接降到每盒89元。
熱銷甜點「We Sweet老鷹紅豆銅鑼燒」單盒8入原價89元，優惠價59元，每項商品每人限購3份，數量有限。
▼「聖運番茄」每盒特價29元。（圖／業者提供）
★大全聯
大全聯生鮮好康同步登場，「迷你杏鮑菇」每包(約600g)88元；「台灣牛蕃茄」每盒59元；「台灣蓮霧」單盒115元；進口水果「秘魯藍莓」單筒原價159元，現在百元有找，只要99元，省60元超划算。
周末加菜推薦「冷藏肉/解凍肉-傳統土雞」每隻原價460元，特價389元，現省71元；「冷凍美國牛五花火鍋片(袋)」每100公克55元；「冷凍草蝦仁」每盒原價239元，優惠價189元，省50元；「冷凍白蝦」每盒99元；熟食、麵包輕鬆買。「日式牛丼飯」單盒79元；「輕乳酪蛋糕」每盒109元。
▼全聯、大全聯即日起至1月26日生鮮優惠。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）
★愛買量販
愛買量販1月25日祭出生鮮蔬菜、進口水果限時優惠，台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔都只要19元，價格親民，售完為止。
▲愛買量販蔬菜19元。（圖／業者提供）
即日起至1月31日，愛買同步推出「水果限時優惠活動」，包括日本的熊本草莓每箱（2盒）799元；熱賣的茂谷柑每袋75元；蜜富士蘋果每粒45元；韓國麝香葡萄每盒199元；智利櫻桃Jumbo半斤優惠價99元等。
