快訊／國民黨團批國安局變「菸酒公賣局」：華航高層有無介入？

記者楊蕓／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，吳宗憲及張恒嘉2名國安官員聲押禁見。國民黨團23日召開記者會，立委曾銘宗強調，國安會搞成這樣，主要是蔡英文總統的領到風格出問題，這次國防國安出這麼大漏洞，蔡英文還搞不清楚狀況，說此案讓出訪成果被忽略，相當荒謬。

時代力量立委黃國昌22日踢爆，國安局特勤吳宗憲利用陪同總統蔡英文出訪機會，涉嫌夾帶9800條香菸入關。消息曝光後，國安局長彭勝竹火速請辭，總統府侍衛長張捷也自請處分調職。調查局新北調查處21日晚間約談吳男等10人到案，清晨依貪汙、菸酒管理法等罪諭令其中8人以20萬至50萬元不等金額交保，吳宗憲及張恒嘉2名國安官員均聲押禁見。

國民黨23日召開記者會，立委曾銘宗指出四點聲明，第一，國安局官員竟然利用總統出訪班機、車隊走私香菸，相關人員短膽大妄為、紀律蕩然無存，是蔡總統領導出問題，要求總統府﹑國安局、交通部、財政部儘速調查，給社會交代。

第二，國民黨團要求清查下列問題，包括9800條價值645萬菸品由誰刷卡付款、在哪刷卡、刷多少張卡？香菸原來存在華航免稅倉庫，如何搬到車對車上，並通過禮遇通道？

此外，國安大漏洞讓貨進得來、香菸進得來，還有哪些貨品進來，假設進來的是槍砲子彈，誰要負責？華航高層有無介入本案？曾銘宗也強調，這次絕對不是第一次，前三次也有類似情況，而且都有刷卡紀錄，要求全部清查究辦。

第三，國民黨團要求儘速查辦追究行政責任，呼籲監察院主動介入調查，立院會成立小組追查真相。

第四，國安會搞成這樣，主要是蔡英文總統的領到風格出問題，出訪成果被忽略，她還搞不清楚，這次國防國安出這麼的漏洞，國民黨團給予最嚴厲譴責，國民黨團呼籲她要檢討後續用人和領導風格。

▲國安局「吳宗憲」被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▼ 國軍特勤軍紀敗壞事件簿。（圖／立法院國民黨團提供）

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