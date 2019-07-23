再遭黃國昌點名「有人涉刑事犯罪」　華航展開內部行政調查

▲黃國昌再點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

記者賴文萱／台北報導

時代力量立委黃國昌踢爆，國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序。23日他再出面痛批華航高層還在說謊，已掌握內部有人做了犯法的事、涉刑事犯罪，點名董事長謝世謙下台。對此，華航回應，已展開內部調查，也會配合外部檢調單位調查，暫不便說明。

黃國昌爆料總統蔡英文出訪隨行的國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，企圖透過通關禮遇夾帶入境，金額高達645萬元。他上午再召開記者會強調，華航到現在滿口謊言，他剛剛邀請華航能負責任的代表趁記者會前說明，華航代表來了，但卻宣稱華航董事長連現在的情況也不是很清楚，「所以我請他離開，因為他顯然沒有能力回答任何問題」。

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▲▼黃國昌踢爆，國安局人員透過華航系統後臺先行預訂9200條的免稅菸品，以國賓特殊通關禮遇夾帶入境一事。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌指出，華航高層昨第一時間發聲明，是透過正常程序購買免稅品，讓旅客上網去買，結果發現被嚴重打臉後，改了說法稱是要協助專機旅客代為預購。他說，華航內部的人做了犯法的事情，是刑事犯罪，當事人心裡有數，情資已經轉給檢調，讓他們採取行動，但再點名華航董事長謝世謙下台。

交通部長林佳龍23日也發出3點聲明，要求華航展開行政調查、釐清歷年狀況並對外說明，並強調絕不護短「究責無上限」。

對此，華航發言人劉朝洋表示，內部調查已經有在進行，但目前還不便透露，也會配合外部檢調單位調查，但因為案件還在調查中，暫時不會對外說明。