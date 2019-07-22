台灣民意基金會民調／「三腳督」柯文哲參選讓韓國瑜反超蔡英文0.9%

▲蔡英文、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲近來砲火猛烈，不斷發言抨擊藍綠總統候選人，被外界視為參選2020的起手式。根據台灣民意基金會22日發布最新民調顯示，在藍綠白「三腳督」的情況下，柯文哲參選將會使高雄市長韓國瑜的支持度反超總統蔡英文，另外，若鴻海集團創辦人郭台銘參選，也會成為2020總統大選的變數之一。

台灣民意基金會公布的最新民調是委託山水民意研究公司執行，訪問期間是2019年7月15至16日，訪問對象為全國的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1089人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

根據該民調結果指出，在藍綠對決的情況下，蔡英文的支持度為45.0%，勝過韓國瑜的40.1%；但若是「三腳督」的局面時，韓國瑜將以33.5%領先，蔡英文為32.6%，支持度雖然退居第二，但差距只有0.9%，而柯文哲則是以25.5%位居第三，顯示柯文哲是2020大選不可忽視的變數之一。

▲柯文哲參選將會使韓國瑜支持度反超蔡英文。（圖／台灣民意基金會提供）



對於民調顯示柯文哲聲量回溫，柯文哲22日受訪時表示，這就是陰謀論，不要把他想的詭計百出、陰謀很多，「其實我就是『無招勝有招』，我就是做我自己而已」，並直言這就是引誘他出來選而已，「我再想想看吧」。

另外，若郭台銘脫黨參選2020總統，蔡英文的支持度為29.7%，領先韓國瑜的29.3%，柯文哲則以18.3%位居第三，最後才是郭台銘的15.9%。在此情況下，蔡英文、韓國瑜的支持度雖相距不到1個百分點，卻顯示若郭台銘參選將會衝擊韓國瑜的選情。

▲郭台銘參選將會衝擊韓國瑜的選情。（圖／台灣民意基金會提供）

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