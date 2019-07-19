ET總統民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜　「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

▲柯文哲、蔡英文、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

國民黨確定由高雄市長韓國瑜角逐2020總統大位後，將對上民進黨提名的現任總統蔡英文，但台北市長柯文哲與目前正在日本沉澱的鴻海集團創辦人郭台銘是否會宣布參選，卻也讓接下來的這場世紀大選充滿詭譎的變數。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在「三腳督」的對戰組合中，蔡英文以33.8％領先贏韓國瑜；若郭台銘與柯文哲結盟，兩人合體的支持度為27.5%，僅落後辣台妹6.3%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年7月16日至7月18日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上的受訪者。

調查回收有效樣本數為3,612份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.6%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果指出，2020總統大選，如果是一對一的藍綠對決，蔡英文以41.2％的支持度贏過韓國瑜的36.0％，兩人差距達5.2個百分比。

▲《ETtoday新聞雲》2020總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲，下同）



若賽局呈現「三腳督」局面，在郭台銘不參選、只有蔡英文、韓國瑜、柯文哲競爭的狀況下，蔡英文仍以33.8％的支持度位居第一，韓國瑜排名第二33.2％、柯文哲第三21.2％，都不支持者9.1%，其他2.8%。

如果換成柯文哲不參選、郭台銘脫黨參選，當郭台銘對上蔡英文與韓國瑜時，民調結果則顯示，蔡英文的支持度為35.6%、韓國瑜30.2%，郭台銘25.1%，都不支持者7.7%，其他1.3%

另外，在郭台銘與柯文哲搭檔的部分，郭台銘若脫黨參選總統且由柯文哲擔任行政院長搭檔「郭柯結盟」，與蔡英文、韓國瑜進行三角對戰，蔡英文還是以33.8％的支持度，領先韓國瑜30.0％，「郭柯結盟」的支持度僅有27.5％。

若賽局呈現「四人對戰」局面，郭台銘脫黨參選，對上蔡英文、韓國瑜、柯文哲，調查結果也指出，蔡英文支持度為31.8％、韓國瑜第二30.5％、郭台銘第三20.7％、柯文哲第四11.1％。

經過交叉分析後發現，當蔡、韓對決時，蔡領先韓5%，其中蔡英文在年輕（20到39歳），高學歷及南部擁有明顯優勢，韓國瑜則在50歲，中低學歷，東部離島有明顯優勢。

但在蔡、韓兩人藍綠對決時有近2成1的受訪者不願意表態支持任何一方，然而在有第三者不論是郭台銘或柯文哲加入時，表態率大幅增加1成1，顯示仍有民眾對韓國瑜與蔡英文都不満意，希望有第三選擇。

若是在蔡﹑韓、柯三人對戰時，蔡英文與韓國瑜幾乎平手，柯文哲位居第三，顯示柯文哲大幅吃掉蔡英文的票源，尤其在年輕及高學歷這一塊。如果柯文哲真的參選，對蔡英文是一大危機，也難怪綠營頻頻向柯示好，希望柯文哲不要參選攪局。

至於郭台銘如果脫黨參選則是明顯吃到中間選民及高學歷的藍軍，對韓國瑜明顯不利。另外，郭台銘與柯文哲兩人皆可吃到三成以上的中間選民，票源重疊性極高，而兩人票源最大差別是，郭台銘在60歳以上有18%的支持度，而柯文哲只有9%，這也是郭的支持度比柯高的主要原因。

郭柯結盟雖然不能1+1=2，但可以明顯刮分蔡韓票源，尤其在中間選民部分可以吸收到36%的支持度，雖然暫列第三，但從蔡33.8%、韓30％，郭柯結盟27.5％的數據，也已經可以看出三足鼎立的狀態。

若組合呈現四人對戰，郭台銘，柯文哲分開各自參選，則是對他們二人最為不利，因為兩人票源太過重疊，且柯文哲可能完全被邊緣化。

依據中選會的時程規劃，距離9月17日的獨立連署期限截止時間，仍然有近二個月，未來這60天，各政黨及有意參選者的合縱連橫，從二人，三人，四人的各種不同對戰組合，均將造成不同的選舉結果可能。

