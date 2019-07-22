南海登報控「恐中誣陷」　柯文哲爆陰謀論：選舉完「該你的還是會給」

▲南海登頭版半版廣告，抗議雙子星案「恐中誣陷，政治抹黑」。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

經濟部投審會日前以「有國安疑慮」駁回台北雙子星開發案，南海公司22日在《聯合報》與《自由時報》刊登頭版半版廣告，抗議雙子星案「恐中誣陷，政治抹黑」。對此，柯文哲受訪時透露，自己有聽到陰謀論，「反正等選舉完，該你的還是會給你」。



柯文哲聽聞南海在《自由時報》刊登廣告直說，他去《自由時報》刊登，本身動作就非常有意涵，經濟部先發給他一張證明，證明他不是中資，所以他有資格來得標，但等到得標後，卻說因為有中資問題，產生國安疑慮，而否決掉，「我相信你是廠商會很不服氣」。

柯文哲進一步指出，當然從國家的角度來講，你會說投審會跟經濟部是不同的機關發的不同的證明，可是對老百姓來講，他會覺得說「不是都是政府嗎？」因此，他也常用這個例子告訴台北市的官員，台北市31個局處，每個局處做出的裁判不一樣，對市民來講都是台北市政府。

柯文哲最後表示，雙子星一個月的營業額是20億，拖五個月就已經損失100億，但是就過去處理前市長郝龍斌處理雙子星的案子來看，廠商不會鼻子摸摸就走，一定會抗告、假處分，動作一大堆，最後就是要再花兩年半的時間去解決法律問題，「不過我有聽到那種陰謀論，也有人跟他（南海）講說，你就稍安勿躁，反正等選舉完，該你的還是會給你」。

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