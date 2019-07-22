被酸「草包」怒批廉價行為！　韓國瑜「34字」反擊：我的智商會輸其他人？

▲韓國瑜被批「草包」，他怒批這些行為是很廉價的行為，並質疑「難道我的智商會輸給其他人？」。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳韻如／綜合報導

高雄市長韓國瑜在國民黨初選勝出，面對不少反對者狠批韓國瑜只是個「草包」，他接受媒體專訪時反擊，扣他和支持者們是草包、土包子或黑道是很廉價的行為，且「我的見解、智商，對國家的關切、憂慮與發展藍圖，難道會輸給其他候選人嗎？何謂草包？」

韓國瑜接受《風傳媒》專訪時表示，過去的時間，他不斷遭到抹黑，藍綠白三種顏色全加在一起打，更早之前在北農時期，綠就開始打了，現在就連央視也開始批判他，「打得我都已經掉漆了」。

自從參選高雄市長以來，始終活在貶抑之下的韓國瑜表示，對他的負面形容詞非常多，包括「土包子、菜包、黑道、流氓、色情狂、選票靠不理性鐵粉」等，只要有人支持他，這些支持者就會被形容是同溫層，不會成長、也不理性，草包支持者也是草包等，「這些思維都是掉進有心人設定的思維之中。」

對此，韓國瑜也反擊，扣他和支持者們是草包、土包子或黑道是很廉價的行為，聰明有一百多種，柯文哲是一種，從小到大第一名，蔡英文也是一種，郭台銘是另外一種，但「誰可以說誰是草包？」

韓國瑜再提到，許多年輕人對他不了解是因為他從來沒有去辯解，但未來他不會再這麼做，他會讓很多被誇大的事情回到真相點，他也相信年輕人不會因此拒絕他，且「我的見解、智商，對國家的關切、憂慮與發展藍圖，難道會輸給其他候選人嗎？何謂草包？」

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