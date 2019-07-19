ET總統民調／郭台銘選總統柯文哲當院長　「郭柯結盟」27.5%吸中間選民

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨初選結果本周出爐，確定由高雄市長韓國瑜出線對上民進黨現任總統蔡英文；而前鴻海集團董事長似乎醞釀脫黨參選，是否與台北市長柯文哲搭檔合作熱門話題。《ETtoday新聞雲》最新民調指出，若總統蔡英文、高雄市長韓國瑜進行藍綠PK，再加上「郭柯結盟」，在這種三角對戰的情況下，郭柯聯手的支持度有27.5％，蔡英文僅領先6.3%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月16日至7月18日進行。調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上的受訪者。

調查回收有效樣本數為3,612份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.6%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果指出，若郭台銘脫黨參選總統且與柯文哲結盟讓柯擔任行政院長，蔡英文以33.8％的支持度領先，而「郭柯結盟」則有27.5％的支持度，兩組差距6.3個百分點，韓國瑜支持度為30.0％。

交叉分析發現，郭台銘如果脫黨參選則是明顯吃到中間選民及高學歷的藍軍，對韓國瑜明顯不利。另外，郭台銘與柯文哲兩人皆可吃到三成以上的中間選民，票源重疊性極高，而兩人票源最大差別是，郭台銘在60歳以上有18%的支持度，而柯文哲只有9%，這也是郭的支持度比柯高的主要原因。

至於「郭柯結盟」雖然不能1+1=2，但可以明顯刮分蔡英文、韓國瑜票源，尤其在中間選民部分可以吸收到36%的支持度，這個結盟雖然暫列第三，但從蔡33.8%、韓30％，郭柯結盟27.5％的數據，也已經可以看出三足鼎立的狀態。

▲《ETtoday新聞雲》2020總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲，下同）



調查結果也顯示，若2020總統大選，如果是一對一的藍綠對決，蔡英文以41.2％的支持度贏過韓國瑜的36.0％，兩人差距達5.2個百分比。

如果郭台銘脫黨參選與蔡英文、韓國瑜競爭，蔡英文依舊35.6％的支持度大幅領先韓國瑜的30.2％，郭台銘25.1％。若賽局呈現「四人對戰」局面，郭台銘脫黨參選，對上蔡英文、韓國瑜、柯文哲，調查結果也指出，蔡英文支持度為31.8％、韓國瑜第二30.5％、郭台銘第三20.7％、柯文哲第四11.1％。