「草包、菜包聽起太傷人」　柯文哲：是中產份子心裡想的話

▲蔡英文、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲連日對藍綠砲火全開，嗆台灣只剩「菜包」跟「草包」可以選很糟糕。柯文哲22日出席海峽兩岸都市交通研討會開幕式重申，「我講草包、菜包聽起來太傷人，但老實講就是、知識份子、中間份子、中產份子心裡面想的話」。

根據《中國時報》最新民調，柯文哲在三腳督的對戰狀態下，已超前總統蔡英文變第二、領先蔡2個百分點。對此，柯文哲直言，他就是引誘我出來選而已，「我再想想看吧」。 被問到出來選的機率高嗎？柯文哲說，「統計學對全體有意義，對個人沒有意義」，對全體來說有一個百分比，對個人來講就1跟0，有做就是100%，沒有就0，就算有99%的機率，最後沒做，還是0。

媒體追問，「什麼時候會變成1？」，柯文哲重申，「其實我每天講的話，就是我心裡的話」，相信這兩黨候選人出來以後，對知識份子或是說中間，統獨意志不是那麼強烈的人，還是中產階級，「真的每一個人都很焦慮」。



前新北市長朱立倫稱國民黨如果沒有整合，若柯文哲出來選，會給柯很大的舞台，對此，柯文哲表示，再講嘛，他認為自己作為學者的成分，比政治人物多一點，他常在思考，台灣怎麼會走到今天這麼局面，「我認為韓國瑜出來，我猜整個國民黨高層，所謂知識藍、經濟藍，這兩個藍一定也是跟我一樣，焦慮得一蹋糊塗」。



至於言下之意是否代表韓國瑜是否吸不到經濟藍與知識藍的票，柯文哲則說，「我講草包、菜包聽起來太傷人，但老實講就是、知識份子、中間份子、中產份子心裡面想的話」。