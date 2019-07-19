ET總統民調／郭台銘脫黨參選瓜分藍軍　蔡英文35.6%擊敗韓國瑜　

▲郭台銘、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，2020總統大選，若鴻海集團創辦人郭台銘脫黨獨立參選，當他對戰蔡英文、韓國瑜時，支持度為25.1%，蔡英文將以35.6%的支持度擊敗國民黨初選勝出的高雄市長韓國瑜，經過交叉分析也發現，郭台銘會吃到藍軍支持者，對韓國瑜的選情不利。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月16日至7月18日進行。調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上的受訪者。

調查回收有效樣本數為3,612份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.6%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果，如果郭台銘脫黨參選，在競選2020總統的是蔡英文、韓國瑜、郭台銘的「三腳督」情況下，蔡英文仍以35.6％的支持度贏過韓國瑜30.0％，郭台銘則為25.1％，另有7.7％受訪者表態都不支持。

交叉分析也發現，蔡、韓對決時，蔡領先韓5%。其中蔡英文在年輕（20到39歳），高學歷及南部擁有明顯優勢，韓國瑜則在50歲，中低學歷，東部離島有明顯優勢，但近2成1的受訪者不願意表態支持任何一方，然而在有第三者不論是郭台銘或柯文哲加入時，表態率大幅增加1成1，顯示仍有民眾對韓國瑜與蔡英文都不満意，希望有第三選擇，而郭台銘如果脫黨參選則是吃到中間選民及高學歷的藍軍，對韓國瑜明顯不利。



▲▼《ETtoday新聞雲》2020總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）