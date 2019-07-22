韓國瑜軍公教支持度輸給蔡英文　林濁水：拱郭台銘的動力恐怕非常大

▲（資料照／記者季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

軍公教族群向來被視為國民黨票倉，根據台灣民意基金會民調結果顯示，高雄市長韓國瑜在該族群上僅獲得24.2%支持度，落後總統蔡英文的27.6%。對此，民進黨前立委林濁水22日直呼「這是從未發生過的怪事」，在軍公教不支持韓的情況下，藍營裡面要拱鴻海集團創辦人郭台銘出來參選的動力恐怕也非常大。

2民意基金會22日公布最新民調，在蔡英文、韓國瑜、台北市長柯文哲「三腳督」的情況下，韓國瑜以33.5%支持度領先蔡英文32.6%，進一步分析後也發現向來是國民黨最大優勢的軍公教族群支持度，柯文哲以41.5%的支持度位居第一，蔡英文也以27.6%贏過韓國瑜的24.2%。

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

林濁水受訪時表示，從沒有國民黨提名人只獲得百分之二十幾的軍公教支持，這根本是天方夜譚，可見韓國瑜所做所為，像是去捧水勘災等，把軍公教都嚇壞了。

對於鴻海集團創辦人郭台銘至今動向未明，林濁水認為，在軍公教族群大部分都不支持韓國瑜的情況下，藍營裡面要拱郭台銘出來選的動力恐怕是非常大。

在藍綠兩黨內部整合部分，林濁水分析，民進黨分裂機會不大，因為那些所謂的老台獨、唱反調的人，群眾會跟進的少之又少，稍微值得民進黨好好處理的是如何與時代力量在區域、不分區立委，和總統選舉上，找到相對滿意的方案。至於喜樂島聯盟組黨投入選戰，對於民進黨選情的影響是「微乎其微」。

▼林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）