ET總統民調／四人對戰！蔡英文31.8％贏韓﹑郭　柯文哲11.1%

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，2020總統大選，在總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘「四人對戰」的情況下，蔡英文以31.8％的支持度排名第一，除了擊敗韓國瑜與郭台銘外，也會以超過20個百分點遙遙領先柯文哲。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月16日至7月18日進行。調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上的受訪者。

調查回收有效樣本數為3,612份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.6%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據調查結果指出，若郭台銘脫黨參選、柯文哲宣布參選，使得2020總統大選呈現蔡、韓、柯、郭「四人對戰」的局面時，蔡英文支持度仍以31.8％領先，排名第二為韓國瑜30.5％，郭台銘20.7％第三，柯文哲11.1％第四。

交叉分析發現，若組合呈現四人對戰，郭台銘，柯文哲分開各自參選，則是對他們二人最為不利，因為兩人票源太過重疊，且柯文哲可能完全被邊緣化。

透過交叉分析可以發現，郭台銘與柯文哲兩人皆可吃到三成以上的中間選民，票源重疊性極高，而兩人票源最大差別是，郭台銘在60歳以上有18%的支持度，而柯文哲只有9%，這也是郭的支持度比柯高的主要原因。

在「四人對戰」的組合下，郭台銘，柯文哲分開各自參選，則是對他們二人最為不利，因為兩人票源太過重疊，且柯文哲可能完全被邊緣化。



▲《ETtoday新聞雲》2020總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

