ET總統民調／三腳督！柯文哲參選吃蔡英文選票　韓國瑜33.2%緊追在後

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

記者張乃文／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，2020總統大選，若台北市長柯文哲宣布參選，在藍綠白「三腳督」的局面下，總統蔡英文的支持度為33.8％排名第一，只領先高雄市長韓國瑜0.6個百分點，而柯文哲則是以11.1的支持度排名第三。

國民黨黨內總統初選民調7月15日出爐，根據國民黨公佈的對比數據，韓國瑜以平均44.7％支持度，大贏蔡英文15.8％及柯文哲18％。

不過，根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，在蔡、韓、柯「三腳督」對戰的組合中，蔡英文支持度為33.8%排名第一，緊追在後的是韓國瑜33.2%、柯文哲排名第三21.2%，另外也有9.1％的受訪者表示都不支持。

經過交叉分析後發現，當蔡、韓兩人對決時，蔡英文領先韓國瑜5%，其中，蔡在年輕（20到39歳），高學歷及南部擁有明顯優勢；韓則在50歲，中低學歷，東部離島有明顯優勢，但仍有近2成1的受訪者不願意表態支持任何一方，然而在有第三者不論是郭台銘或柯文哲加入時，受訪者表態率大幅增加1成1，顯示仍有民眾對韓國瑜與蔡英文都不満意，希望有第三選擇。

若是在蔡﹑韓、柯三人對戰時，蔡英文與韓國瑜幾乎平手，柯文哲位居第三，顯示柯文哲大幅吃掉蔡英文的票源，尤其在年輕及高學歷這一塊。如果柯文哲真的參選，對蔡英文是一大危機，也難怪有綠營支持者會向柯示好，希望柯文哲不要參選攪局。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月16日至7月18日進行。調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上的受訪者。

調查回收有效樣本數為3,612份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.6%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。



▲韓國瑜﹑蔡英文﹑柯文哲三人對戰。（圖／ETtoday民調雲）

其他人也看了這些...

► 蔡英文41.2%贏韓國瑜 「郭柯結盟」落後辣台妹6.3%

► 郭台銘選總統柯文哲當院長 「郭柯結盟」27.5%吸中間選民

► 郭台銘脫黨參選瓜分藍軍 蔡英文35.6%擊敗韓國瑜

還想看更多...

► 三腳督！柯文哲參選吃蔡英文選票 韓國瑜33.2%緊追在後

► 四人對戰！蔡英文31.8％贏韓﹑郭 柯文哲11.1%