影／開盤平均漲幅141%　上海科創板今敲鑼...培育下個臉書、亞馬遜

▲上海科創板今天開市交易。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

籌備259天的「陸版那斯達克」—上海科創板今天上午9點30分正式敲鑼開市，首批25家企業集中掛牌交易，目前交易額已突破百億人幣大關，開盤平均漲幅141%。大陸寄望藉此催生出如臉書、亞馬遜等新一批科技企業，除協助經濟轉型升級，更扮演突破美方科技封鎖的要角。

Wind數據顯示，科創板首批25家公司合計成交額已突破百億人民幣大關。日前，N安集大漲255%，N瀾起大漲174%。不過，由於觸發30%漲跌幅限制，以及多個股開高後快速回落，目前上交所公告杭可科技、瀚川智能、虹軟科技、睿創微納、交控科技、嘉元科技、天準科技、中微公司等臨時停牌。





▲上海科創板開市首日波動劇烈。（圖／取自新浪財經）

根據首批25家上市企業名單，包括新光光電、瀾起科技、樂鑫科技、睿創微納、安集科技等涵蓋新一代訊息技術、半導體產業，中微公司、南微醫學、瀚川智能等高端專用設備製造業，還有鐵路船舶航天、軟體與訊息技術、儀器製造、有色金屬治煉等領域。

上海科創板是去年11月5日，由國家主席習近平在首屆中國進口博覽會上提出，從籌備到開市僅花259天，透過多元上市方案，服務符合國家戰略、掌握突破性關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業進入資本市場；同時，包括著重訊息披露的註冊制監管改革、新股上市前五個交易日無漲跌幅限制，並取消Ａ股IPO（首次公開發行）價格23倍本益比限制紅線等。

在此之下，首批25家企業平均發行本益比達到53.4倍，其中中微公司以170.75倍居首，合計籌資金額370.18億元人民幣，市場380萬開通科創版交易權限的用戶屏息以待。

▲上交所「科創板」6月13日正式宣布開板時，英文名子定為「STAR MARKET」。（圖／翻攝大陸網站）

對於科創板的開市，大陸證監會副主席方星海曾表示，在這些企業中，或許能成長出像臉書這樣的企業來。代表中方主持中美經貿磋商的國務院副總理劉鶴也說，科創版發展意義重大，將藉此帶動資本市場改革、培育更多新創企業。

不難看出，中方在上海滬市主板、深市主板、深市中小板、深市創業板之外，於中美貿易爭端持續，面對美方屢次以科技封鎖要挾，以及自身推進產業轉型升級的背景下，又多了一個科創板，其乘載的重要使命不言而喻。

值得注意的是，上海科創板的英文名稱在6月13日宣布開板時，定為「STAR MARKET」。按照上海證券交易說法，係因STAR一詞有「星星、明星、主演」之意，寓意著科創板將如一顆冉冉升起的新星。