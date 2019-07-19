貿易摩擦暫緩！陸完成4月以來最大交易「向美購買5萬噸高粱」

▲大陸向美國購買大量高粱。（圖／翻攝維基百科）

記者洪珮瑄／綜合報導

G20高峰會後，美中貿易得到少許緩解。美國總統川普曾表示，不會再徵收新關稅，不過他事後又透露，必要時可對價值3250億美元的中國商品再徵關稅。面對眼前許多未知數，大陸上週向美國購買了大量的高粱；據悉，這是4月以來的最大一筆交易。

自6月初以來，大陸已購買了少量高粱，不過美國農業部昨（18）日發布數據顯示，中國上週又向美國購買了51,072噸高粱，作為飼養牲畜或釀酒等用途，成為4月份以來的最大一筆交易。據《路透社》報導，美、中兩國上個月同意重啟今年5月陷入停滯的貿易談判；川普當時表示，不會再徵收新關稅，但他又在7月11日改口，「中國沒有兌現購買美國農產品的承諾」。

報導指出，對於中國購買大量高粱一舉動，美國農民紛紛表示歡迎，因為這種作物是貿易戰的首批受害者之一。美國全國高粱協會前會長Don Bloss指出，「即使加上關稅，對他們來說，這仍然是一個不錯的價格。」

▲美國種植大豆業者。（圖／路透社）

此外，美中貿易風波不僅影響到高粱，連大豆和豬肉也大受打擊。據悉，近期因美中貿易暫緩，大陸在6月28日已向美國購買54.4萬噸大豆，先行釋出善意。

不過，川普上週透露，有可能會另外對3250億美元的中國商品加徵關稅，讓美中貿易重啟談判的不確定性增加。美國農業部公佈的數據也顯示，中國上週取消進口9千多噸的美國大豆，除此之外，中方也在2017年購買約8.39億美元的美國高粱，佔美國高粱出口約80%，但隨著情勢緊張，如今已漸漸減少了購買量。