快訊／辣台妹回台灣！蔡英文返國：台灣派、中華民國派團結走向世界

▲蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪，22日中午12時32分返抵國門，此行全程共計12天11夜，期間她依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞，並過境美國紐約及丹佛。

蔡英文中午在機場發表返國談話時表示，希望朝野黨派，及全國人民不分台灣派、中華民國派，都應該團結起來，為走向世界而努力。

蔡英文表示，她此行訪問加勒比海友邦，過境美國紐約與丹佛，跟友邦們就族群與民主化議題，進行經驗交換，也感受友邦雖然經濟規模還在發展當中，但民主制度都發展下來，友邦們在國際上繼續聲援台灣，使得台灣議題也得到關注，「我們珍惜這樣的朋友」。

蔡英文說，台灣近年來向國際傳達「Taiwan can help」的訊息，讓國際社會相信台灣良善力量，台灣有能力幫助其他國家，同時也需要其他國家在國際上替台灣發聲，這就是踏實外交的互惠互相幫助。

此次出訪過境美國比較久的時間，有機會跟美國不分政界、科學、企業界的朋友交換想法，這個關係外界說是升級，但她認為是「深化」，「走向世界是台灣人民共同願望，希望朝野政黨，全國人民，台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，都能團結起來，為走向世界而努力」。

蔡英文這次出訪除了參訪友邦，去程及回程也分別過境美國紐約及丹佛，接受美方高規格接待。19日蔡英文在丹佛過境並出席僑宴，參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）也現身，他受訪時大讚，「台美關係現在是有史以來最好的」。

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