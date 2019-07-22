對戰蔡英文、韓國瑜　林濁水：柯文哲得到年輕世代支持的神話已破滅

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）



記者楊蕓／台北報導

民進黨前立委林濁水22日表示，從舉辦雙城論壇到香港反送中運動，台北市長柯文哲逐漸無法獲得年輕人信任，他直言「柯文哲得到年輕世代支持的神話已經破滅」，甚至足以傷害柯文哲的根本。

台灣民意基金會22日公布最新民調，分析蔡英文、韓國瑜、台北市長柯文哲「三腳督」的情況下，韓國瑜以33.5%支持度領先蔡英文32.6%，以及柯文哲的25.5%。從年齡進一步分析，蔡英文在20至24歲上獲得46.8%的高支持度，柯文哲則以35.9%落後。

林濁水分析指出，過去柯文哲廣受年輕族群支持，甚至支持度最高曾衝到六成以上，但近期民調卻顯示他的年輕族群支持度不斷流失，直言「柯文哲得到年輕人支持的神話已經破滅。」

他強調，大家都說年輕人是「天然獨」，而過去只有「老台獨」無法容忍柯文哲，「天然獨」可以忍，然而，他們終究還是「獨」，日前柯文哲為了辦雙城論壇天天罵台獨，最關鍵的則是在香港「反送中運動」期間，台灣年輕人一面倒支持香港民主化，但柯文哲已太不讓他們信任。

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

不過，林濁水也指出，柯文哲雖然在「天然獨」選民有重大損失，但他在中產階級及中性選民的支持度上則非常穩定。根據民調顯示，柯文哲在基層和高階白領人員，分別都有約4成的支持度，此外，政黨傾向中性選民部分，柯也有約4成支持度，領先蔡英文和韓國瑜。

林濁水表示，政黨傾向中性選民對於蔡英文、韓國瑜的支持度是浮動的，每個月都有高低起伏，相較之下柯文哲相當穩定，因此，如果柯文哲要參選總統，在白領中產階級、中性選民的部分是較穩定的，不過，年輕選票已經大幅流失，「這不只是一時的現象，而是已經讓柯文哲傷到根本。」