蔡英文返台「新希望聯盟」接機　要求公布「外交花費成果」

▲蔡總統返台「新希望聯盟」桃園接機。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文赴海外拚外交22日返台，甫成立的「新希望聯盟」總召黃正忠，率數十名聯盟成員及相關團體，高舉「要和平、反台獨」、「風電~圖利、非核~錢坑」、「蔡英文下台」等醒目布條，前往桃園機場接機。黃正忠要求蔡總統返國後公開向人民報告此行「外交花費成果」，以及參訪的邦交小國，對台灣有何幫助及能否保護台灣？

▲蔡總統返台「新希望聯盟」桃園接機，要求公布「外交花費成果」。（圖／擷取自網路）

黃正忠說，剛成立的「新希望聯盟」就是要有效的監督政府，照顧弱勢族群，輔導年輕人推廣有效的綠能環保政策，為台灣人民發聲，拒絕民進黨政府的金錢外交；而今天的接機行動，是因為蔡總統執政以來，有許多的政策，人民四處陳情和抗議，然政府看不到、也聽不到，所以他們決定要在蔡總統出訪回來時，接機並遞交陳情書，呼籲人民在2020大選，用選票革命把不適任的總統、立委下架！

▲蔡總統返台「新希望聯盟」桃園接機。（圖／擷取自網路）

黃正忠在陳情書中，除要求蔡總統返國後公開向人民報告此行「外交花費成果」，以及參訪的邦交小國，對台灣有何幫助及能否保護台灣？另外，也要求政府趕快檢討上任以來如：一例一休、同婚立法、沒有效益的綠能政策、年金亂改立法、8800億前瞻計畫、亂設黑機關、不執行公投決議等「錯誤政策」，強調人民不要非核錢坑，譴責綠能風電圖利等， 要求政府趕快拚經濟、救台灣。

▲剛成立的「新希望聯盟」。（圖／黃正忠臉書提供）

黃正忠表示，今天前往為蔡英文接機的團體，除了新希望聯盟，還有退休軍公教聯盟等團體，因為桃園國際機場是國家大門，為顧及台灣形象，所以採取平和的理性訴求。