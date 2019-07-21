白色聯盟批柯文哲：嗆藍綠是為自己鋪陳選總統的正當性

▲柯文哲。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲近來砲火猛烈，頻對藍綠開嗆，不過批評柯文哲的也大有人在。2018年參選台北市長失利的產險經理吳蕚洋所成立的「白色聯盟」認為，柯文哲「是親中的白色寄生蟲！」，還批評他目前種種針對性的發言其實就是要「為自己鋪陳選總統的正當性」。

柯文哲近日連番轟總統蔡英文及民進黨，甚至在專訪中稱「怨恨蔡英文」，引來國會觀察基金會董事長姚立明批柯文哲這樣的說法根本就是忘恩負義。

對此，白色聯盟則在臉書發文反批柯文哲近來頻頻對藍、綠兩黨開嗆。白色聯盟指出，2014年台北市長選舉若綠能贏也不會讓柯文哲選，是按照綠營當時最佳利益決定。

白色聯盟批評，柯文哲根本就不是白色的代表，「是親中的白色寄生蟲」，也請柯文哲以後不要再自稱白色，污染白色的中間選民。柯文哲當年的當選，是靠著蔡英文的禮讓，和民眾討厭國民黨權貴組成的「大連艦隊」，再加上國會觀察基金會董事長姚立明等人的協助才能順利當選，「跟白色一點關係都沒有」。

白色聯盟說，柯文哲打著白色的名號，以為能吸引中間選民，其實說穿了不過是「白色寄生蟲」，掛羊頭賣狗肉、欺世盜名。更指出，柯文哲目前種種針對性的發言，其實就是要「為自己鋪陳選總統的正當性」，借用白色的名義掩蓋其野心，並讓外界忽略他跟韓國瑜「同款」，也會是一隻帶職參選的「政治跳蚤」。

▲白色聯盟臉書批評柯文哲。（圖／翻攝自白色聯盟臉書）