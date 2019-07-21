韓國瑜挨轟！柯文哲緩頰「我花3年治水」：非一兩天可解決

記者林悅、戴若涵／台南報導

台北市長柯文哲21日上午到台南市安南區土城鹿耳門聖母廟上香祈福，面對媒體提問高雄市豪雨成災的相關問題，他表示，要改善淹水問題並非一兩天的事情，挖疏洪道、滯洪池都需要幾年的時間才能完工，但現在不做的話，問題永遠不會解決，清淤只是維持城市排水舊有的水準而已。

▲台北市長柯文哲21日到台南鹿耳門聖母廟上香祈福。（圖／記者林悅攝）

南台灣19日受到低壓帶西南氣流影響雨彈狂襲，多地傳出淹水災情，高雄市路面更是大積水，還有許多高雄市民紛紛在網路上PO出淹水照，讓日前才驕傲PO出清淤照的高雄市長韓國瑜頓時成為眾矢之的飽受抨擊。

▲柯文哲認為，「清淤只是維持舊有的水準」。（圖／記者林悅攝）

對此，柯文哲提出自己的看法，認為改善淹水問題並非一蹴可幾的。他舉例，剛當上台北市長時，文山區興隆路一、二段每逢下雨便會淹水，因此要挖疏洪道、做滯洪池，需要花上好幾年的時間，「我已經算是效率很高了，要花3年才有辦法完成，去年就開始不淹了，有些東西現階段它也不是100分，問題是你要做不是一天兩天可以解決」。

他指出，目前極端氣候對於台灣確實是一個問題，「每個城市的防洪能力它是有設定的，真的下太大它也沒辦法，清淤只是維持舊有的水準，重新挖分洪道、築堤防哪裡是一天可以解決的，但是現在你永遠不做，永遠不會解決」。

針對近期行政院與高雄市政府的紛爭頻起，柯文哲則稱，平時很少看Call in節目，20日因投宿台南的飯店，稍微看了一下，他認為，「那就是很典型的口水戰」，另外有人稱柯文哲突然對韓國瑜說起了好話，他反駁，「沒有啦，我是很客觀的論述」。

【更多新聞】

影／衝廣德家爆氣開噴！女韓粉嘆「好累」209字吐心聲：我才是真正的受害者...



李佳芬淚喊：我不是鋼鐵人...她狠諷「政治暑假檔」上映：該哭的是高雄市民



韓粉闖罷韓商家開噴！6度跳針狂嗆「他哪裡不好」...女學生573字還原經過