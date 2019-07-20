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北市府治淹水！柯文哲：去年清6000公里、10萬噸汙泥

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▲▼柯文哲談如何解決淹水。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲在臉書談如何解決淹水。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

高屏地區19日降起豪大雨，高雄市長韓國瑜雖然在事前做好清淤工作，仍然出現淹水情況。台北市長柯文哲20日在臉書表示，清淤只是例行公事，北市府團隊掌握「上游保水，中游減洪、下游防洪」的概念，改善淹水情形，當地居民也有感。

柯文哲指出，在颱風季來臨前，環保局的同仁都會依照SOP清理市區所有的水溝，去年一整年，台北市環保局就清淤了超過6000公里，總共清了10萬噸污泥。

柯文哲說，極端氣候下，時雨量超過防洪標準（台北市是每小時78mm降雨量），積淹水的現象還是很難避免，「單單清淤只是例行公事，沒有真正解決問題」，整個城市的防洪設計思維要改變，才能應付極端氣候的挑戰。

柯文哲表示，台北市去年面臨瞬間雨量破百毫米的強降雨，導致市區多處積水，但都能迅速消退，沒有釀成嚴重災情；不過，提升城市面對極端氣候的韌性，打造「與水共存」的海綿城市，才是比較正確的思維。

柯文哲舉例，過去只要下大雨就會淹水的文山區興隆路一帶，市府團隊透過「上游保水，中游減洪、下游防洪」的整體規劃，加強水土保持，完成分洪道，興建兩座大型地下滯洪池，增強抽水機功能，讓文山區的防洪標準提升至時雨量78毫米，確實有效改善積淹水情形，附近的居民也有感。

柯文哲強調，政府花在治水預算動輒都是數百億起跳，但應該要用更進步的思維、更科學的方法來面對極端氣候。

▲▼柯文哲時事堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲說，清淤只是例行公事。（資料照／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：柯文哲,淹水

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