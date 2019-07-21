陳芳明轟「把戰友變敵人」　柯文哲：很討厭政治利益交換　

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲仍未表態是否參選2020總統，不過近來向民進黨全面開戰，開砲說「怨恨小英」，名嘴姚立明痛批「忘恩負義」；政大教授陳芳明指出，「可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到。」對此，柯文哲21日坦言，自己在台灣的政界跟很多人格格不入，「很討厭政治就是利益交換」。

柯文哲受訪時被問題陳芳明的說法，柯表示，他與陳芳明很熟，陳是台灣文學的前輩，有時候是理念、價值，「所以我在台灣的政界，跟很多人格格不入，我就很討厭政治就是利益交換，我常說我的缺點是太有理想了，很多可以妥協的場合就很不願意妥協」，而且他們這些留美派的，有在國外看過，算是讀比較多書的人，雖然沒辦法一天達到不管是北美、西歐、北歐比較文明的國家，他們的文化制度，日本的政治上比較清廉，相信日本政治也有派閥，但是不會很明目張膽讓利益交換。

柯文哲話鋒一轉說，當台北市長後常常有機會實際去接觸政務，看到前瞻計畫開始消耗預算就很不喜歡，明明工程做不完，可是你要求時間內把預算消耗掉，就是浪費國家的錢，也許有些人說這不重要，「可是對我來講，我就是不肯妥協，我就是不喜歡」。 至於是否會拜訪陳芳明，柯文哲表示，「有機會，這幾天也在想，到底要怎麼去說明，今年總統大選走到這裡，都不是正常國家該有的現象」。