柯文哲剛反省最近太兇　講到姚立明批「忘恩負義」差點又失言

▲柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近日連番砲轟總統蔡英文及民進黨，甚至在專訪中稱「怨恨蔡英文」，引來國會觀察基金會董事長姚立明痛批，柯文哲這樣的說法，根本就是忘恩負義。對此，柯文哲表示，有反省這幾天講話太兇，昨天還說今天不要再罵人了，「姚立明講到忘恩負義那四個字，我就實在是差點又…，好，我要克制自己。」

姚立明在節目中指出，2014年選舉大家熟知的包含白色力量、推倒高牆等，目前柯賴以生存的政治口號，這些非常重要的論述，「全部出自於小英派給柯文哲的一些競選高手」，認為柯文哲如今出來批評蔡英文是忘恩負義的行為。

「2014年台北市選舉如果民進黨打得贏，他們也不會讓我選，所以他也是按照他當時他們最佳利益去決定」，柯文哲說，只是民進黨沒有想到，柯文哲這傢伙不太聽話，也不是完全照他們意思。

柯文哲表示，他本來就不是政治人物，當台北市長對他來講還是個意外，本來是好好在台大當醫生。柯說，白綠分手也不是人家批評你就是敵人，有時候還是要有反省檢討，「包括前瞻計畫我怎麼看都不對，另外一個就是台灣這種分成藍綠，只要你不是跟我同一邊的就小動作很多，我相信過去20年來，也許從1996年以後、2000年到現在，台灣的政壇就是這樣，但這不是一個正常國家該有的現象。」

而談到姚立明批評忘恩負義，柯文哲說，有反省這幾天講話太兇，「我昨天回去就說我明天不要在罵人了，姚立明講到忘恩負義那四個字，我就實在是差點又…，好，我要克制自己。」

媒體追問本來要講什麼？柯文哲說，媽媽每次都說相罵沒好話，你自己罵人自己忘掉，被你罵的20年都沒忘掉，「所以，唉，算了、算了。」

另外，桃園市長鄭文燦日前受訪時，直言柯文哲「變了」，柯表示，「鄭文燦從來都不認識我，他也沒有當過我的病人，他也不太認識我」；柯說，其實自己是一個很隨興的人，也不太會去遮掩什麼東西，「老實講，他們都覺得柯文哲一定有什麼偉大的很可怕的陰謀計謀，事實真相是什麼招式都沒有。」

