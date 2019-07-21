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柯P「把最親戰友塑造成敵人」　政大教授憶2014年：能當選是姚立明幫的忙

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▲▼柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會，被記者問到姚立明的批評，差點又要開砲。（圖／記者黃國霖攝）

 記者張靖榕／綜合報導

台北市長柯文哲近日出面砲轟民進黨「說謊成性」、總統蔡英文是「菜包」，還在專訪中直言「怨恨小英」。對此，名嘴姚立明痛批柯根本是「忘恩負義」；政大教授、作家陳芳明也在臉書回顧2014年的柯文哲能選上台北市長的部分內幕，「我深深感受了『政治沒有永遠的朋友』這句話。」

柯文哲最近砲口頻頻精準對向蔡英文和民進黨，「我心裡滿怨恨小英」，因為若蔡英文能好好執政，自己就不會面臨選或不選的困擾。對此，2014年擔任柯文哲台北市長競選總幹事、現任國會觀察基金會董事長姚立明痛批，柯文哲怨恨小英根本就是「忘恩負義」的用詞；他在節目上指出，2014年選舉大家熟知的包含白色力量、推倒高牆等，目前柯賴以生存的政治口號，這些非常重要的論述，「全部出自於小英派給柯文哲的一些競選高手」。

►►►柯文哲剛反省最近太兇　講到姚立明批「忘恩負義」差點又失言

陳芳明教授也在個人臉書上表示，以白色力量自我定位的柯文哲，當初受到民進黨諸多幫忙，現在柯文哲說出「怨恨小英時」，他深深感受了「政治沒有永遠的朋友」這句話。陳芳明說，一位台大醫生曾告訴他，2014年柯文哲選市長時，「臺大醫院很多人都投票給他，便是希望不要他繼續留在醫院，只有讓他當選才能送走他，那時我才知道他的性格。」

陳芳明說，姚立明應該是最有資格批評柯的人，「當年柯文哲當選市長，完全是由姚立明鼎力相助。如今可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到。」

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關鍵字：柯文哲,姚立明,陳芳明,蔡英文,民進黨

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