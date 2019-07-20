高雄淹水韓國瑜跑攤挨轟　柯文哲：極端氣候不要見獵心喜

▲高雄多個地區傳出積水災情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市19日遭遇強降雨襲擊，最高時雨量高達126.5毫米，市長韓國瑜儘管有出席災變中心會議，但隨後便被網友發現現身高雄市餐飲職業工會的廚藝展的飯局，引來外界質疑。對此，台北市長柯文哲說，這叫救災政治學，「我很不喜歡這種救災政治學，我是慢慢被訓練到『從俗』，但是我心理面想，其實文明國家應該還是制度比人重要。」

對於高雄一場大雨淹掉韓國瑜自豪的「切換模式」，引來綠營群起圍攻，柯文哲說，自己是比較務實的科學家，極端氣候時不要嘲笑別人，「像台北市我就明講，我們的設計是一小時78MM，高過我們還是會淹水，只是說水退的速度」；柯強調，這種東西也不用急著去見獵心喜，大家拿數據出來看就好。

▲柯文哲出席2019獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會。（圖／記者黃國霖攝）

而韓國瑜出席在淹大水之際還出席餐會，柯文哲20日受訪時說，最好的團隊就是照SOP走，他也知道這叫救災政治學；他舉例，以前在台大當老師的時候，很不喜歡在學生開刀時站在後面看，意思就是說，其實照SOP走，當主管是指揮。

「如果台北市強降雨，要坐鎮的是消防局長，上面有6個府級長官排班」，柯文哲說，要強調的是制度，不可能市長24小時蹲在那裡；他重申，很不喜歡這種救災政治學，他是慢慢被訓練到「從俗」，但一個文明國家應該還是制度比人重要。

此段發言是否意味要替韓國瑜開脫？柯文哲未多作說明，強調這就照SOP走，其實極端氣候大家不要笑，誰遇到誰倒楣，「我也明講，台北市的強降雨忍受度是78mm，超過我們是有可能積水的，一旦積水我相信很快可以退掉，但是如果是每小時78mm累積三個鐘頭，台北市一樣是垮掉。」

▲高雄淹水。（圖／記者吳奕靖攝）