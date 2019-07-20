高雄淹水遭批反應太慢　韓國瑜怒：請中央每戶加發2萬元補助

▲韓國瑜向行政院喊話，要中央比照去年淹水標準加發補助2萬元 。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、吳奕靖、賴君欣／高雄報導

南台灣19日被雨彈轟炸，高雄更是下了整晚大雷雨，各地紛紛傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜20日下午到苓雅區慰問淹水受災戶時，提到行政院態度很奇怪，「從行政院長到內政部長，全部在指責高雄」，批評行政院態度偏差；韓國瑜也當場喊話，要中央比照去年823水災標準，加發補助淹水受災戶2萬元。

內政部長徐國勇在臉書提到，「高雄於昨日下午2點即有淹水災情傳出，高雄市政府在淹水2小時後的下午4點才二級開設災害應變中心，5點半才第一次工作會報」，認為韓國瑜對照起陳其邁視察永安狀況，「實在應該多多注意市政及高雄市的災防工作」。

▲徐國勇批韓國瑜「應變太慢」。（圖／記者吳奕靖攝）

行政院長蘇貞昌在颱風前夕，也曾酸韓國瑜「不了解全力（拚市政）之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界」。對此，韓國瑜20日受訪時批評行政院態度很奇怪，「從行政院長到內政部長，全部在指責高雄」，下大雨只有高雄下、其他地方沒下嗎？

韓國瑜說，去年高雄淹水補助，室內淹水50公分以上，補助大約1萬5千元，行政院加發2萬元，「今年淹水這麼嚴重，行政院能比照去年加發2萬嗎？」；韓認為，行政院應該持正面態度，「你不管台南、嘉義、屏東，眼睛只看著高雄是什麼意思？」

韓國瑜表示，「事實上我們退水速度非常快，大家可以看到我們的努力」，他也當場向行政院喊話「希望補助能比照去年，每個受災戶得到3萬5千元補助」，「這是我們身為高雄市民、我們向中央提出應該有的拜託跟請求，我覺得這是應該的」。

▲韓國瑜前往「裕藏富邑大廈」視察地下室進水狀況 。（圖／記者賴君欣攝）