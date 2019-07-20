雙手捧地下室污水嗅聞！韓國瑜：水迅速退去，我們努力產生效果

▲韓國瑜20日現身勘災。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄19日遭大雷雨轟炸，各地傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜卻接連被爆出「在市府受訪」、「晚上聚餐」等消息，引來網友痛批，原本隔天要前往台中的感恩之旅也緊急喊卡；只是，韓國瑜今（20日）雖然「留在南部」，卻整天都沒現身，直到下午4點30分才到苓雅區慰問地下室進水的受災戶。

韓國瑜20日的台中「感恩之旅」，因為高雄淹水災情喊卡，但20日一早卻不見韓身影，反而是由副市長李四川坐鎮主持豪雨第二次工作會議；對此，韓國瑜表示「因為擔心新團隊第一次遇到這麼大的雨，所以昨天由我親自主持」，今早由李四川繼續探勘、下午我再回來，「我們所有防災準備都是最標準的，請大家放心」。

▲李四川除主持防災會議，下午也陪同韓國瑜到場勘災。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜下午現身苓雅區，慰問地下室進水的受災戶，他一到淹水現場，就先彎腰捧起水來聞，韓國瑜說這是他的習慣，「聞看看有沒有油、擔心水裡夾雜化學物質」；勘災後他也表示，會總結地下室淹水的原因做出SOP，將來所有大樓都要比照辦理。

韓國瑜受訪時談到，這次下雨狀況比去年823淹水嚴重，市府團隊很緊張，所以他親自去主持防災會議，「風調雨順靠老天爺、國泰民安靠自己」，如果排水太慢，要自己負責；而他也曾跟治水顧問李鴻源請益，如果要徹底解決高雄淹水問題，需要兩年和很多錢，「但我們不可能等兩年，現在能做多少就做多少」。

▲韓國瑜捧水起來聞。（圖／記者賴君欣攝）

「今年過完年我就擔心兩件事，登革熱和豪大雨，結果果真都發生」，韓國瑜表示，今年3月開始，市府就拚命挖溝渠、清下水道，「這次280個淹水點，水能夠迅速退去，是我們這幾個月的努力已經產生效果」，「一定要讓高雄幾十年來的淹水痛苦徹底解決」。