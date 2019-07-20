快訊／韓國瑜夫婦被爆擁「雲林千萬別墅」！李佳芬最新回應　放重話要告了

▲李佳芬聲明，再有「惡意傳播不實訊息」的情況，將依法提告。（合成圖／翻攝自《東森新聞》、記者賴君欣攝）



記者柯振中、李唯甄／高雄報導

韓國瑜夫婦日前被踢爆，在雲林斗六擁有價值數千萬的別墅，且李佳芬擁有別墅建設公司90％的股份。對此，李佳芬20日晚間發布最新聲明表示，在雲林斗六的「比佛利莊園」中擁有的住宅屬於自住，另外一戶所有權屬於建設公司，若未來出現「惡意傳播不實訊息」的情況，將依法提出告訴。

依據網路資訊，「比佛利莊園」建案位在雲林縣斗六市三光里頂柴路10-1號，總戶數為13戶，規劃建坪為125坪到153坪，擁有「戶戶五車位，人車皆分道」、「純粹獨棟、雙併」等特色。而這項「比佛利莊園」的建設公司則是「翰霖坊建設有限公司」；李佳芬持有該建設公司約90％的股份。

▼韓國瑜被踢爆在雲林擁有價值千萬的別墅。（圖／《東森新聞》）



對於媒體大肆報導「比佛利莊園」一事，李佳芬20日做出聲明。聲明全文如下：

部分媒體所報導在雲林縣斗六市的「比佛利莊園」中之兩戶住宅，其中一戶，乃本人，及家父，與子女共同居住的自有住宅，並且依法進行財產申報。而另一戶所有權為建設公司所持有，本人於建設公司的投資狀況，亦於財產申報時清楚揭露，毫無隱瞞。

針對某些媒體刻意混淆視聽，抹黑扭曲的報導內容，在此要表達強烈的遺憾，並且鄭重聲明，未來任何媒體及個人若是繼續惡意傳播不實訊息，本人都將依法提出告訴。

▼翰霖坊建設相關資訊。（合成圖／黃頁任意門、廉政專刊）

