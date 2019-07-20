韓國瑜神隱20hr後現身！解釋餐敘「一道菜都沒吃」：我從來沒喘過一口氣



▲韓國瑜神隱20小時候現身。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄19日一場大雷雨，造成各地淹水，不少地方傳出災情，但高雄市長韓國瑜19日晚上先參加全國餐飲工會舉辦的餐敘，到20日卻神隱，包含早上召開「0719豪雨第2次工作會議」，但現場卻是由副市長李四川主持，神隱了約20小時韓國瑜終於在下午4點半出現，他除了解釋自己在餐敘「一道菜都沒吃」，被問到神隱20小時去哪，韓國瑜說「我從來沒喘過一口氣」。

▲韓國瑜19日參加晚宴引發批評 。（圖／地方中心翻攝）

韓國瑜20日下午4時30分終於現身，前往苓雅區一棟「裕藏富邑大廈」視察地下室進水狀況，由於昨晚被拍到現身林皇宮，參加高雄市餐飲職業工會的廚藝展餐敘，引發網友氣炸怒轟「超扯」。韓國瑜也趕緊澄清「這是全國餐飲工會舉行聯合大會，今年是由高雄餐飲工會舉辦，全台灣餐飲界理事長都來高雄，好幾個月前就計畫好了，現場待了約17分鐘，跟大家講完話，喝一杯白開水，說謝謝大家，我就離開」。

▲韓國瑜對記者說「我從來沒喘過一口氣」。（圖／記者賴君欣攝）

他提到「如果我沒去，所有理事長可能會罵我們不重視高雄，希望大家用正面眼光來看，並不是在那邊吃香喝辣享受，是用市長身份歡迎大家來」。最後他再一次強調「一道菜都沒吃，只喝一杯水就離開」。

最後記者問他，神隱20小時去了哪裡？韓國瑜拍了拍記者的手說「我從來沒喘過一口氣」，然後微笑離開。