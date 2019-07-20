高雄水災韓國瑜被罵翻！　鼓山高中校長說話了「扭曲公務員努力」

▲高雄19日遭到暴雨襲擊，多地淹水。（圖／記者賴君欣攝）



記者柯振中／高雄報導

高雄市19日遭到雨彈襲擊，多處地區傳出淹水災情，市長韓國瑜也被罵翻。對此，鼓山高中校長莊福泰20日表示，無論是前高雄市長陳菊、韓國瑜或行政院副院長陳其邁，都在為高雄的治水問題付出努力，希望大眾不要「用非事實去扭曲國家公務員的努力」。

莊福泰指出，在他調任到鼓山高中前，就有教師向他提醒，由於鼓山區時常淹水，購車盡量選擇高底盤休旅車，甚至還教他面對淹水情況時，行駛高架橋路段較不易讓車子泡水，但「其實來兩年都沒淹水」。

莊福泰提到，陳菊擔任高雄市長時，在鼓山高中前方的「台泥舊廠區」做了滯洪池，發揮優秀的防洪效果，「就算去年823-830的連續暴雨，鼓山高中都沒有積水。」

至於韓國瑜的政績，莊福泰說明，鼓山高中前方有條大排水溝，韓國瑜決定清淤後，先清理了未加蓋區段，最近甚至「直接鑿開大排上方的停車區」，將淤積徹底清除，「這無論對登革熱還是防洪，都有正面的意義。」

▲莊福泰說，陳其邁對永安水患的認識「深入問題核心」。（合成圖／莊福泰臉書、陳其邁臉書）



住在偏遠漁村永安的莊福泰說，由於地勢、產業影響，自己從小居住的家鄉時常面臨水災、淹水等情況，「從小到大，經歷太多的水災，我們也很能適應這樣的環境。」他提到，有次與時任立法委員的陳其邁對談時，發現陳其邁已前往永安勘災十多次，對永安水患的認識「深入問題核心」，「昨天高雄暴雨，他又到永安來視察，關心抽水站的運作，非常感謝。」

莊福泰強調，政治人物也是人，不會做什麼都對，也不會什麼都錯，希望民眾不要被意識形態牽制，給努力打拼的公務員正面鼓勵，「謝謝陳菊前市長、韓國瑜市長和陳其邁副院長對高雄治水的努力。更重要的是高雄市政府的公務人員體系，他們一直都在為高雄而努力。」