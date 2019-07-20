登月50年／阿姆斯壯太有名…兒子成為工程師、音樂家　堅決拒當太空人

▲阿姆斯壯成為第一位踏上月球表面的人。圖中人物為艾德林，面罩反射出來的人影為阿姆斯壯。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

阿波羅11號（Apollo 11）登月50周年，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）成為首位踏上月球的人類，當時成為媒體焦點。BBC記者戈許（Pallab Ghosh）則回憶自己採訪過阿姆斯壯的難得經歷，他也接觸這名太空人的長子與小兒子，詢問對方在父親極高知名度下，分別背負著哪些期待。

戈許形容，阿姆斯壯從月球回來後受到熱烈歡迎，然而他沒有欣然擁抱光環，反而喜歡低調的日子，「他不愛受訪，他的沉默讓謠言有空間成長，每10年登月紀念日都能拿來重提。」外界眼中，阿姆斯壯似乎給人一種隱居的感覺。

阿姆斯壯獲得克蘭菲爾德大學（Cranfield University）榮譽學位時，戈許是位年輕記者，正好受到邀請前往採訪。戈許表示，他相當緊張，對方可是首位踏上月球的人，「然而他很親切，讓我感到輕鬆自在，並且深刻回答我的問題。」

▲阿姆斯壯、柯林斯與艾德林達成阿波羅11號太空任務。（圖／路透社）



事實上，礙於預算縮減，阿波羅計畫中有多項任務被取消。阿姆斯壯當時察覺到戈許對此的痛苦，他說，夢想仍在原處，現實可能已經褪色，但有天它會再度回歸。

此次採訪16年後，阿姆斯壯又與其他太空人來到英國，參加登月40周年活動，受訪地點位於希斯洛（Heathrow airport）機場附近一家酒店。戈許試著提醒阿姆斯壯，他們兩人在很久以前見過面，「讓我驚訝的是，他給我同樣溫暖、安慰的笑容，他說他確實記得，並溫柔談到那天。」

阿姆斯壯當時拒絕了另一場採訪，他並不想奪走其他太空人身上的焦點。2012年8月，他接受心臟血管繞道手術，同月25日死於手術相關的併發症，享壽82歲。

阿姆斯壯的小兒子馬克（Mark）以及孫女卡莉（Kali）都是音樂家，兩人來到BBC工作室受訪，一同欣賞美國國家航空暨太空總署（NASA）記錄的登月畫面。卡莉看著阿姆斯壯震撼人類的歷程，忍不住讚嘆，「爺爺，做得好！」

"That's one small step for a man, one giant leap for mankind"



Neil Armstrong - the man behind the legend https://t.co/440n0rvHDU — BBC News (UK) (@BBCNews) 2019年7月15日

馬克說，其實大眾對於他父親的印象是錯誤的，「我想我父親可能被媒體誤解。」他補充，阿姆斯壯很體貼，有著強大的幽默感，同樣也熱愛音樂，不是那種一直告訴孩子要做什麼的父親，反而更像一位老師，向小孩展現不同的選擇，同時鼓勵他人謹慎思考，做出正確的選擇，他一生都以身作則。

戈許後來也找到機會訪問阿姆斯壯的長子瑞克（Rick）。瑞克現在是一名軟體工程師，他很喜歡自己能成為阿姆斯壯的兒子，不過有時他也對爸爸的「傳奇身分」感到壓力，或許他也想過成為太空人，然而最後沒有這麼做，因為不想面對比較。

▲阿波羅11號太空人返回地球，受到全世界熱烈歡迎。（圖／路透社）



被問及父親留給後人的遺贈是什麼，瑞克回答，他不會想到父親一個人，而是會想起阿波羅計畫背後的整個團隊，數千人共同達成目標，登月任務最後帶給世人無限啟發，「很多人來找我，訴說他們成為科學家、工程師、醫師等等，因為他們被60年代的事情激勵，這樣的價值是無法計算的。」

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