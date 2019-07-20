鋼鐵川粉！共和黨女怒轟「少數族裔」議員歧視：幹嘛不跟白人當朋友？

▲川普擁有大批女性支持者。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國CNN採訪了8位共和黨女性，詢問他們是否認為總統川普（Donald Trump）要少數族裔女議員滾回原國的言論，涉及種族歧視問題，沒想到在場所有人都認為「川普沒有歧視」。其中一名女性力挺川普並指出，「總統的意思是，從這些議員的言行可以知道，她們真的很討厭美國，如果真的這麼糟的話，她們還有很多地方可以去。」

CNN日前找來8位支持共和黨的女性，詢問她們關於川普的言論被外界指為種族歧視的看法，沒想到全部人都覺得川普沒有歧視。其中一位女性認為，川普和非裔女性約會2年，也和兩位移民女性結婚，「甚至連美國首位非裔億萬富豪強森（Bob Johnson）都支持川普，你怎麼能說他是種族主義份子。」

還有人指出，他很開心總統做出這樣的評論，「這4名女議員是煽動仇恨與分裂的人，這些人才是種族歧視」、「儘管她們現在是美國人，但她們的行為完全不像是個美國人」。甚至還有一位女性表示，「這幾位女議員為何沒跟任何白人議員成為朋友？我想是因為她們不喜歡白人，她們才是種族歧視。」

川普14日在推特諷刺指出，有幾位民主黨的女議員並非出生美國，「她們應該要回去幫助自已殘破不堪、犯罪猖獗的國家。」遭川普影射的議員包含波多黎各裔眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、非裔眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）、索馬利亞難民出身的眾議員歐瑪（Ilhan Omar）和巴勒斯坦裔美籍眾議員特萊布（Rashida Tlaib）。其中只有歐瑪並非出生於美國，而這4個人也早已取得美國公民身分。