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18年戰爭有望結束！塔利班協商內容曝光　美軍撤離時間成關鍵

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▲▼極端組織塔利班（Taliban）經常在阿富汗發動攻擊，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲極端組織塔利班經常在阿富汗發動攻擊，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合外電報導

日本《共同社》獨家報導，美國與阿富汗極端組織「塔利班」（Taliban）進行和平協商的文件草案19日曝光，內容包括駐阿富汗美軍的撤離時間表為交換條件，以及塔利班同意停戰等。如果雙方達成共識，可望終結長達18年的「美國史上最長戰爭」。

美國為了回擊911恐攻事件，2001年對阿富汗極端組織發起戰爭，此舉也象徵反恐戰爭正式展開。報導指出，為了結束漫長戰火，美國、塔利班進行和平磋商。相關人士透露，文件草案由多項協議構成，分別是美軍明示撤軍的時間表；阿富汗國土不能用於攻擊他國；塔利班與包括阿富汗政府在內以及各界代表所組成的「阿富汗人會議」進行對話，以此實現和平；停戰；解放俘虜。

出於塔利班要求，阿富汗政府並未加入磋商；美國則敦促塔利班、阿富汗政府展開對話，希望全面停戰。如果塔利班、美國最終達成協議，美國所面臨的「史上最長戰爭」有望結束。

據報導，6月29日到7月9日在卡達舉行的第七次美國、塔利班談判中，彼此確定一致的內容。知情人士說明，已經達成基本協議，至於美國明示的撤離時間表則還會進行最終協調。

去年10月談判開始以來，塔利班敦促美軍盡快撤出；美國則要求先暫緩撤軍，以及塔利班必須停戰並與阿富汗政府對話。有分析指出，美國先前希望在達成協議後兩年撤軍，不過，塔利班則要求美方在半年內完成。

磋商相關人士提及，和平文件草案中，有考慮請求俄羅斯、德國等國擔任「保證國」，日本也是候選國家，希望藉此提供合作，確保和平能夠實現。

然而，儘管美國與塔利班展開和平談判，阿富汗卻持續陷入紛擾。《紐約時報》報導，阿富汗首都喀布爾大學（Kabul University）一群法學院學生19日原本在等待參加考試，卻有一輛載有炸彈的車衝來，造成10人死亡、33人受傷。

阿富汗內政部指責，塔利班造成19日的死傷事件。對此，塔利班發言人則否認參與。不過回到先前的幾次事件，塔利班都曾宣稱犯案。

喀布爾退休軍官、軍事分析人員阿馬克爾（Atiqullah Amarkhel）表示，塔利班、阿富汗代表9日在卡達首都多哈（Doha）進行非正式會談，雙方承諾將平民傷亡人數降到零，也要保護醫院與學校的狀況，「塔利班在多哈說不會攻擊平民，只是說說而已，他們隨時隨地都在襲擊平民。」

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關鍵字：美軍,阿富汗,塔利班,北美要聞

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