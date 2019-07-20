登月50年／NASA釋出「太空人登月」還原高清照　死寂感衝出畫面！

▲登月50周年NASA釋出登月高清照。（圖／翻攝自美國太空總署下同）

記者陳亭伃／綜合報導

1969年7月20日美國NASA將太空人送上月球，完成人類的一大創舉，當時除了震驚世人外，也出現陰謀論的觀點，今日適逢登月50周年，美國太空總署（NASA）也釋出一系列登月的全景照片，讓大家有連貫性的一窺太空人當時在月球上出任務的情景。

綜合外媒報導，美國NASA阿波羅11號登月50周年，當時一腳踏下月球表面的太空人阿姆斯壯因此聲名大噪，在當時科技有限的情況下，僅透過模糊的轉播觀賞，如今NASA圖像專家哈羅德（Warren Harold）將歷屆阿波羅登月任務中太空人拍攝的影像結合，透過高科技精密的融合處理，連貫成一系列情景照，讓當時模糊的景象，瞬間高清。

▲月球的貧瘠透過高清照一目了然。

此次紀念性影像製作的過程相當嚴謹，在全景照片還成後，還將由當時阿波羅17號（最後登月任務）中其中一名太空人施密特（Harrison Schmitt）確認後才對外發表。

在NASA釋出的照片中，可以看到荒蕪貧瘠的月球表面，可以用「死寂」來形容，而太空人則是穿著厚重的太空衣在上面進行採集、探勘的任務，此外包括登月小艇也出現，滿足後代人對於「登月」的好奇。

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