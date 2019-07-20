學川普！男店員嗆拉丁裔顧客「回去自己的國家」　工作丟了

▲男店員槓上拉丁裔顧客。（圖／翻攝自推特）



記者丁維瑀／綜合報導

美國伊利諾州內珀維爾（Naperville）一間便利商店日前發生衝突事件，當時一名男店員看見女顧客布特羅（Carolina Buitron）的表姐妹站在店外，起初他試著表現友善，但聽聞這群人來自墨西哥後，他開始質疑對方身分，並要這群女子回到「自己原本的國家」。數十人17日來到店門口抗議，該名男店員已被解僱。

CNN報導，布特羅說明，她16日與表姐妹在內珀維爾一家「巴奇便利商店」（Bucky's Convenience Stores）附近騎腳踏車，當時有輛單車壞掉，她15歲的親戚便進到店內購買洋芋片，同時有人站在外面等待他人來救援。

涉事的男店員一開始都很有禮貌，接著他詢問布特羅是否領養了店外的女子，當他得知這群女人來自墨西哥，他詢問，「她們是合法的嗎？」店員的身分目前並未被揭露，當時他指著自己的胸口說，「我是美國人。」



影片中可以聽見有一名女子詢問男店員，「你的問題是什麼？」男店員也坦白回答，他認為這些女子非法來到美國，必須回到原本的國家，「你們是公民嗎」、「難道你們不知道規則嗎」。

雙方陷入越來越激烈的爭執，其中有女子說要報警。男店員則回覆，美國移民及海關執法局（ICE）會來到現場，「你待在錯誤的國家。」彼此爭執的影片隨後在臉書引起熱議。

擁有該家便利商店的「布坎南能源公司」（Buchanan Energy）18日發布聲明指出，涉事男店員已經不在店內工作，他的行為不符合企業理念，「我們正在理解狀況並管理人事問題，我們很認真看待此事，會努力確保所有顧客都受到尊重。」

I am aware of the video circulating on social media regarding an incident that recently occurred at a gas station in... 由 Mayor Chirico 發佈於 2019年7月17日 星期三

內珀維爾市長希瑞科（Steve Chirico）17日譴責社區內部的仇恨行為，當地警局正審視影片並展開調查，「讓我直白來說，仇恨不容於內珀維爾，坦白講，這種行為在整個社會都沒有容身之處，我們的城市以向所有人保持開放、包容而驕傲。」

NBC報導，民主黨籍眾議員克里希納姆基（Raja Kristhnamoorthi）表示，男店員的言語，正是總統川普所推動的，這種行為不能被接受。川普本周攻擊4名少數族裔的民主黨籍女議員，要求她們回去「自己的國家」。