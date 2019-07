荷蘭國王王后低調逛紐約！血拚GAP完又逛Sephora　英網友諷：梅根學起來

▲ 荷蘭國王威廉亞歷山大及王后麥西瑪低調遊紐約。(圖/取自Royal Ladies@vaninaswchindt 臉書)





實習記者許祐誠/綜合報導

荷蘭國王亞歷山大(Willem-Alexander)與妻子西瑪(Maxima Zorreguieta)16日現身紐約街頭,兩人身旁無任何保鑣,手上拿著從Gap和美妝用品店絲芙蘭(sephora)血拚的戰利品。由於哈利王子之妻梅根(Meghan)近期才拒絕與民眾拍照,讓不少英國網友藉此嘲諷她,連英媒《每日郵報》也以「梅根注意」作為標題。

據《每日郵報》報導,亞歷山大和皇后西瑪近日被目擊現身紐約萊辛頓大道(Lexington Avenue),不斷地穿梭於當地商店,像普通遊客一樣。從目擊者拍的照片可見,現年48歲的亞歷山大親手提著從GAP和「貨櫃商店」(The Container Stores)血拚的戰利品,西瑪則被發現走入知名彩妝店絲芙蘭內,看著護髮產品上的說明,時而與店員交談。

而且,當天2人走在街上時,不時露出微笑著與同行人聊天,絲毫不在意是否有人在拍照,感覺相當輕鬆自在。相較之下,梅根4日出席溫布頓網球錦標賽幫好友小威廉絲(Serena Williams)打氣時,為了維護個人隱私,讓身旁隨扈阻止民眾拍下梅根倩影,引發諸多民眾不滿。

King Willem Alexander with his wife Queen Maxima are shopping at Sephora and The Container Stores on Lexington Avenue in New York, NY on July 16, 2019. pic.twitter.com/fSmumqzhHg