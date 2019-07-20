荷蘭國王王后低調逛紐約！血拚GAP完又逛Sephora　英網友諷：梅根學起來

▲ 荷蘭國王威廉亞歷山大及王后麥西瑪低調遊紐約。（圖／取自Royal Ladies@vaninaswchindt 臉書）





實習記者許祐誠／綜合報導

荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）與妻子西瑪（Maxima Zorreguieta）16日現身紐約街頭，兩人身旁無任何保鑣，手上拿著從Gap和美妝用品店絲芙蘭（sephora）血拚的戰利品。由於哈利王子之妻梅根（Meghan）近期才拒絕與民眾拍照，讓不少英國網友藉此嘲諷她，連英媒《每日郵報》也以「梅根注意」作為標題。

據《每日郵報》報導，亞歷山大和皇后西瑪近日被目擊現身紐約萊辛頓大道（Lexington Avenue），不斷地穿梭於當地商店，像普通遊客一樣。從目擊者拍的照片可見，現年48歲的亞歷山大親手提著從GAP和「貨櫃商店」（The Container Stores）血拚的戰利品，西瑪則被發現走入知名彩妝店絲芙蘭內，看著護髮產品上的說明，時而與店員交談。

而且，當天2人走在街上時，不時露出微笑著與同行人聊天，絲毫不在意是否有人在拍照，感覺相當輕鬆自在。相較之下，梅根4日出席溫布頓網球錦標賽幫好友小威廉絲（Serena Williams）打氣時，為了維護個人隱私，讓身旁隨扈阻止民眾拍下梅根倩影，引發諸多民眾不滿。

King Willem Alexander with his wife Queen Maxima are shopping at Sephora and The Container Stores on Lexington Avenue in New York, NY on July 16, 2019. pic.twitter.com/fSmumqzhHg — Royal Ladies (@vaninaswchindt) July 17, 2019

這件事曝光後，許多英國網友也藉此嘲諷梅根，「英國王室可以從中學習」、「梅根應該筆記一下」、「這就是真正的皇室成員，而不是扮演皇室的女演員」。但也有網友認為，英國王室太知名了，無法像荷蘭王室一樣走在街頭，「我們的皇室成員沒辦法這樣做，他們太知名了」、「梅根的名字太好搜尋了，如果你認為梅根和哈利走在街上時，旁邊沒有數百人衝上來拍照，那你肯定比我想像的更笨。」



也有網友把焦點放回荷蘭王室上，認為荷蘭王室看起來相當親民，「嘿，看起來就像一對正常夫妻，老公要負責提袋子」、「我愛西瑪，她看起來好有個性，而且應該很有趣」、「我喜歡她的連身裙」。還有網友表示，「這座偉大城市美麗的地方：只要你不阻礙交通，我們就不關你是誰，盡情地在不夜城裡享受隱私吧。」

事實上，荷蘭王室是要前往聯合國總部會見聯合國秘書長古特瑞斯（His Excellency António Guterres），並參加普惠金融倡議（UNSGSA）十周年紀念活動。據悉，自2009年以來，西瑪皇后便一直是組織的倡導者。