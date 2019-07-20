梅克爾嗆爆川普歧視「無法讓美國偉大」　力挺4人幫女議員

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，譴責美國總統川普日前對4位民主黨籍的女性聯邦眾議員的種族歧視言論，這樣的言語攻擊會破壞美國的實力，「無法讓美國偉大」，她會與這幾位女性團結一致。

梅克爾表示，她堅定與川普的攻擊劃清界線，並與4名女國會議員站在同一陣線。她說，「我認為，美國的優勢奠基在背景不同的人們，為這個國家的偉大做出貢獻。」

川普14日在推特寫道，某些「進步派」的國會女議員，她們都是來自那些政府徹底毀滅的國家，結果卻跑來對美國這個最強盛的國家指手畫腳，「為什麼不快點回到原來的地方，這些國家急需她們的幫助。但是川普不認為這番言論涉及種族歧視，還來還發推特強調，「我身體裡一根種族歧視的骨頭都沒有」（did not have a "racist bone in my body."）

▲遭川普點名的4名議員。（圖／達志影像／美聯社）



被川普指出的這四位議員分別是紐約州的歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼蘇達州的歐瑪（Ilhan Omar）、密西根州的特萊布（Rashida Tlaib）和麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley），事實上，這4人當中只有歐瑪的出生地不在美國，她年幼時隨家人以難民身分離開索馬利亞，1997年抵達美國。

除了梅克爾之外，英國首相梅伊（Theresa May）早些時候也表示，對川普的言論完全無法接受，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）則說自己「完全且徹底」不贊同川普。