金門海域防線再強化　第十二巡防區主任簡日成履新

記者鄭逢時／金門報導

巡署金馬澎分署第十二巡防區指揮部新任主任布達暨宣誓典禮，於今（19）日在金門舉行，由分署長洪挬論親自主持。新任主任簡日成已於1月16日履新，未來將統合岸巡、海巡與查緝能量，持續強化金門海域安全與執法量能。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第十二巡防區指揮部新任主任布達暨宣誓典禮，於今日隆重舉行，由分署長洪挬論主持，第九岸巡隊、第九海巡隊、金門查緝隊等單位主官及所屬同仁到場觀禮，場面莊嚴肅穆。

新任主任簡日成已於1月16日正式履新，畢業於中央警官學校水上警察系60期，並具中央警察大學水上警察學系學歷，歷任海洋巡防總局及艦隊分署組主任、海域安全處與科技文教處科長、艦隊分署勤務指揮中心主任，以及恆春、台南海巡隊隊長等要職，長年深耕海域執法與勤務指揮，內外勤歷練完整，實務經驗豐富。

洪挬論表示，金門地區地理位置特殊，除需面對中國海警襲擾、不法走私、越界捕魚等挑戰，亦常肩負海上救難重任，是區域安全的重要前線。期許簡主任發揮專業與領導經驗，持續強化與地方機關橫向聯繫，整合岸巡、海巡及查緝力量，建構更周延的海域監控與應變體系。

洪分署長強調，海巡單位將秉持「冷靜對應、堅定執法」原則，落實「國安、治安、平安」政策目標，持續提升海域執法效能，確保金門民眾生命財產與海上活動安全。