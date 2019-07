打臉擊落無人機　伊朗副外長：「擔心」美國誤打自己人

▲伊朗副外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

川普18日宣布,海軍兩棲突擊艦「拳師號」(USS Boxer)採取防禦行動,在荷莫茲海峽擊落一架伊朗無人機。伊朗政府對此否認,表示沒有收到相關消息,副外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)也說,「擔心」美國恐怕搞了烏龍,不小心把自家飛機打下來了。

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!