打臉擊落無人機　伊朗副外長：「擔心」美國誤打自己人

▲伊朗副外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普18日宣布，海軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）採取防禦行動，在荷莫茲海峽擊落一架伊朗無人機。伊朗政府對此否認，表示沒有收到相關消息，副外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也說，「擔心」美國恐怕搞了烏龍，不小心把自家飛機打下來了。

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake! — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 2019年7月19日

阿拉格齊在推特貼文中表示，「我們在荷莫茲海峽或者其他地方都沒有損失任何一架無人機。我很擔心拳師號可能不小心誤射自家的無人機！」伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在紐約出席聯合國會議，他也表示沒有聽到相關消息。

▲美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）。（圖／達志影像／美聯社）

川普昨（18日）在記者會上指出，伊朗無人機無視警告，故意逼近美國軍艦，距離不到1000碼（約914公尺），拳師號只好採取防禦行動。他也呼籲，其他國家航行荷莫茲海峽時保護好自己的船艦。

五角大廈發出聲明，海軍確認那是一架無人載具以後，就利用干擾系統直接「摧毀」飛行物，而不是發動傳統武器，例如高射砲或者導彈。發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，拳師號行經國際水域，卻遭遇無人機逼近的威脅，採取防禦行動是為了確保船隻和人員安全。

▲伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）。（圖／達志影像／美聯社）

扎里夫17日接受《彭博社》採訪時說，德黑蘭當局其實也可以關閉海峽，「我們絕對有能力，但也絕對不願意這麼做，因為荷莫茲海峽跟波斯灣是我們的生命線。」他說，這個地區必須保持安全，而伊朗扮演了維持秩序的重要角色。