川普：伊朗無人機飛近荷莫茲海峽美艦1000碼內　「立刻就被摧毀」

▲美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於當地時間18日表示，美軍稍早在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擊落一架伊朗無人機，理由是當時無人機距離美軍戰艦太近（低於1000碼），迫使美軍啟動防衛機制。

伊朗官方6月20日透露，美軍一架無人偵查機因為非法入侵空域，在荷莫茲甘省（Hormuzgan）上空遭伊朗軍隊擊落。美方起初拒絕回應，後來才證實遭擊落的是一架「MQ-4C」無人機，但當時無人機是在國際空域飛行，並沒有進入到伊朗領空內。

▲美國總統川普表示，一架伊朗無人機因挑釁行為被美艦擊落。（圖／達志影像／美聯社）

近一個月後，川普在記者會上指出，美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）採取防禦行動，擊落一架距離不到1000碼的伊朗無人機，「無人機立刻就被摧毀了」。他說，「這是伊朗針對行駛在國際水域的船隻最新的一起挑釁行動。美國有保護人員、設施和利益的權利，也呼籲各國譴責伊朗打破自由航行和全球商業的企圖。」

美國五角大廈也在聲明中證實，拳師號針對無人機採取防禦行動，但並未提到無人機是否屬於伊朗。發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，一架固定翼無人機距離拳師號過近，已經達到威脅程度。拳師號採取的防禦行動是為了確保船隻和人員安全。