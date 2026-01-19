　
不是哲學系！大學讀「1科系」超後悔　一票人怨：薪低工時長

有學生讀會計系對未來感到很茫然。（示意圖／Pexels）

▲不少人喊讀會計系相當後悔。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

115學年度大學學測從17日開始一連三天，今（19）日進入最後一天，隨著考試進入尾聲，考生們也將面臨選填科系的人生抉擇。近日網路上一波關於「最容易後悔的科系」討論引發廣泛關注，其中會計系意外成為熱門話題，許多過來人直言，讀書與出社會後的實際狀況差距過大，讓不少學生感到後悔。

一名就讀會計系的大二學生在Threads發文表示，當課程進入中級會計階段，開始對未來感到迷惘。他寫道：「如果不當會計師，那還能做什麼？」這番提問迅速引來眾多網友迴響。許多留言坦言，真正走上會計師這條路的人不多，「會計系出來沒考上會計師的大概有90%」、「遇到的朋友都沒當會計了，有賣衣服也有賣吃的，還有當業務，也有在自家公司幫忙」，更有人自嘲「斜槓到一個莫名其妙」，甚至轉行做健身教練、房仲、創業等多元領域。

根據104人力銀行公布的「校系明燈圖鑑」調查，在「人生重來，你有多想再讀這個科系？」的問題中，會計系僅有43.8%的畢業生願意再選擇同一科系，顯示超過一半的人對於求學或就業歷程感到不滿。此外，護理系、國貿系、生物科技系與企管系也同樣名列後段班。

儘管如此，仍有不少網友替會計系發聲平反。有人指出：「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」、「金融業、證券、銀行、保險，其實都需要這類背景」、「1.會計師事務所（實際從事審計業務）、2.公司會計或財務、3.經營管理分析、4.記帳事務所、5.公職考試、6.券商等」、「記帳士、國稅局、銀行業很廣，公職就應該很多了，學校老師應該也可以」。

