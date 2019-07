「滾回你來的地方」入條文　聯邦機構認證種族歧視經典句

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國總統川普要求4位拉丁裔的民主黨女議員「滾回你來的地方」,引起美國社會譁然。參議員凱恩(Tim Kaine)16日表示,此番種族歧視言論已經違反聯邦反歧視,甚至「原封不動」地出現在公平就業機會委員會(EEOC)條文中。根據了解,這個巧合來自於一件2007年發生的敵意工作環境案例。

The EEOC cites “go back to where you came from” as a classic form of discrimination that violates civil rights. The President’s bigoted words are so contrary to who we are as a country that we literally have laws against them. pic.twitter.com/FcD1TcKcKE