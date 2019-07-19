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「滾回你來的地方」入條文　聯邦機構認證種族歧視經典句

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普要求4位拉丁裔的民主黨女議員「滾回你來的地方」，引起美國社會譁然。參議員凱恩（Tim Kaine）16日表示，此番種族歧視言論已經違反聯邦反歧視，甚至「原封不動」地出現在公平就業機會委員會（EEOC）條文中。根據了解，這個巧合來自於一件2007年發生的敵意工作環境案例。

凱恩在貼文中附上聯邦反歧視法部分條文，其中一句和川普的發言一模一樣，「公平就業機會委員會（EEOC）認為『滾回你來的地方』是違反公民權利的典型歧視。總統偏執的言論與這個國家的精神相悖，實際上，我們還立法禁止它（歧視言論）。」據悉，2007年時一位印度裔穆斯林擔任汽車銷售員，同事卻叫他「滾回原來的地方」。

根據聯邦反歧視法，不論是上司或者同事，如果基於他人國籍做出言語或肢體的騷擾行為，嚴重程度足以干擾工作表現，或是消極影響工作機會，並讓工作環境充滿冒犯、敵意與恐懼，就會觸犯法律。條文中舉例，上述行為包括污辱、嘲弄、取貶義的種族綽號，取笑外國口音，或者像是「滾回你的國家」之類的言論。

▲▼遭川普點名的4名議員。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭川普點名的4名議員，有左而右分別是特萊布、歐瑪、歐加修─寇蒂茲和普瑞斯例。（圖／達志影像／美聯社）

川普自認沒有歧視，而且許多人支持他的言論，「美國經濟現在這麼好，如果你在美國不快樂，如果你只會一直批評，那麼你可以離開，你現在就可以離開。」

根據了解，被暗指的「進步四人幫」包括波多黎各裔眾議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、非裔眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）、索馬利亞難民出身的眾議員歐瑪（Ilhan Omar）和巴勒斯坦裔美籍眾議員特萊布（Rashida Tlaib），她們對總統重砲反擊，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）更直轟「川普要讓美國再次白化」（making America white again）。

眾議院16日以240票對187票通過正式譴責案，其中提到「移民」定義了美國歷史的每個階段，「除了原住民還有被強迫奴役的非裔族群，所有美國人都是移民，或是自願移民的後代。」文中更強調，熱愛美國並非透過種族來定義，「而是由對平等、自由、包容與民主等憲法理想精神的貢獻來定義。」

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關鍵字：川普,眾議院,種族歧視,聯邦反歧視法,公平就業機會委員會,EEOC

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