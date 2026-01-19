宜蘭西瓜田藏市價500萬紅檜！山老鼠黑吃黑毆同夥　18人被起訴

▲山老鼠被查扣的逾500萬元貴重木。（圖／宜蘭地檢署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣蘭陽溪溪床近日爆出山老鼠集團假借農業名義侵占漂流木的案件。該集團以種植西瓜為幌子，實際僱工將溪床紅檜等貴重漂流木掩埋地下，伺機取走賣錢。因爆發黑吃黑毆同夥爆光，宜蘭地檢署偵辦後，查扣143支紅檜林木，總重約17噸，市值超過500萬元，並起訴18名嫌犯。

宜蘭地檢署指出，2024年8月颱風季後，林保署宜蘭分署發現大同鄉蘭陽溪河川地有貴重林木遭侵占。承租河床的使用者疑似將紅檜埋藏於溪床內。檢方接獲通報後展開調查，由檢察官林永指揮偵辦。

專案小組追查後發現，劉姓與謝姓嫌犯假借他人名義向水利署申請河川土地使用許可，表面上種植西瓜，實際卻僱用石姓男子操作怪手，將紅檜等貴重漂流木埋藏於西瓜田內。更誇張的是，謝男懷疑石男私自取走掩埋的紅檜，竟聯合林姓男子等人拘禁並毆打石男，強逼其賠償17萬6000元才放人。石男事後報警，揭露集團犯罪行為。

檢警陸續將嫌犯逮捕到案，瓦解長期盤踞蘭陽溪流域的山老鼠集團。全案依侵占漂流物、恐嚇取財、加重竊取貴重森林主產物等罪嫌起訴。查扣的紅檜林木目前已交由林保署宜蘭分署回收管理。