大雨炸高雄！黃捷「災情回報」自己也用到 　她氣炸：我服務處也淹了

▲大雨炸高雄，黃捷的服務處也淹了，讓她在臉書發文氣炸。（圖／組合圖／翻攝自「Wecare 高雄」、高雄市議會直播）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜前陣子強打清淤成效，沒想到19日下午的大雷雨炸高雄，隨即惹火「白眼女神」高雄市議員黃捷，讓她在臉書上痛罵，「我的服務處也淹了」。

黃捷在臉書上了開設了各區「災情回報」的討論串，讓網友回報各地的災情，沒想到連她自己也用到了，在討論串中PO了一段10秒鐘的影片，顯示她的服務數也淹水了！

▲黃捷在臉書PO出自己的服務處也淹水的影片。（圖／翻攝自黃捷 鳳山捷伴同行）



在黃捷PO出的10秒鐘影片當中，只見影片中機車騎士只要把腳踏在地面，水深就會淹及腳踝。

網友在黃捷臉書表示，「誰…先去把黃捷抱起來放到高處XD」、「市長塞子忘了拔了，水排不出去」、「塞子拿掉就不淹水！」、「叫韓市長快點下台，不要再凌遲市民了」、「那是幻覺，有韓神保佑，高雄不會淹水，快叫助理去買魚網，再下幾小時，應該有魚可撈捕」。

根據高雄氣象站資訊，截至19日1700前的累積雨量，時雨量最高的是梓官區:91.5mm/hr，3小時累積雨量是大寮區:115.5mm/3hr最高，黃捷所在的鳳山區則是110.5mm/3hr的雨量。