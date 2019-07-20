「報導我多一點，就是壞學生」　韓國瑜質疑NCC雙重標準：瞎了、聾了

▲韓國瑜市長19日接受媒體聯訪的畫面。（圖／記者賴君欣攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國內近日有媒體轉載外國媒體《金融時報》報導，指稱台灣有媒體疑受國台辦指揮，影響製播流程及媒體專業自主，因此才會一直報導高雄市長韓國瑜。對此，韓國瑜19日出面替該媒體說話，質疑NCC對不同電視台有兩套標準，「不要抹黑、造謠、中傷韓國瑜的，就是好學生，報導韓國瑜多一點的，就是壞學生。」

韓國瑜19日在高雄市政府接受聯訪時表示，民眾相當熱愛中華民國國旗，他所有的造勢場合都是國旗飄揚，他直言「現在誰想消滅中華民國？一個是中共、一個是台獨」而一家媒體報導了如此多的中華民國國旗，「怎麼可能賣台呢，或是被國台辦指揮呢」他不太理解NCC的標準。

▲韓國瑜質疑NCC對不同電視台有兩套標準。（圖／記者賴君欣攝）

接著韓國瑜也質疑NCC說，現在抹黑、造謠、中傷韓國瑜的新聞，某些電視台已經到了不可思議的地步，「NCC委員沒看到嗎？眼睛瞎掉了嗎？耳朵聾了嗎？還是兩套標準？」他認為如此指責報導他的媒體是不公平的，NCC應該拿「用同一套標準」看待所有的新聞媒體，「不要抹黑、造謠、中傷韓國瑜的，就是好學生，報導韓國瑜多一點的，就是壞學生。」

外媒《金融時報》7月17日報導我國有媒體疑受境外勢力介入，影響媒體專業自主情事。NCC表示，他們已經密切注意且啟動行政調查，如查有明確事證將依廣電三法規定處理；若有影響國安情事疑慮時，將依國安法或兩岸人民關係條例等規定，移請相關機關處理。