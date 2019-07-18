家長進超商...休旅車後座獨留2幼童　二寶媽路過「一個暖舉」被讚翻

▲提醒爸媽們最好不要把小孩獨留車上，尤其是炎熱的夏天。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

許多父母為了一時的方便，會把孩子獨自留在車上或是家中待著，但就過去許多社會案件來看，意外往往就在這時發生。一名女網友今日就在路上碰到粗心家長，為了進一下超商，便把孩子獨自留在後座；原PO放不下心，只好在原地照看，也順便發文提醒眾父母們，暖心舉動被網友讚翻。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨，她表示今日早上路過台中市西屯區時，看到一輛白色休旅車的車主，為了要進超商辦事，就把車子熄火，將2個小孩留在後座，讓她很擔心。

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她表示，政府不斷宣導，要家長不要把幼兒單獨留在車上，但還是看到這樣的情景在眼前上演了。她表示，還好今日太陽沒有很大，雖明白家長應該很快就會辦完事出來，也能體諒帶著小孩的不便，但她還是覺得很不安，加上孩子不斷向車窗外張望，身為二寶媽的她就決定站在車子旁邊默默照看，等到車主回來她才離開。

▲即使只花個幾分鐘辦小事，還是建議有大人在身旁比較好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也提醒，下次如果再遇到類似情況，建議家長要把把車窗打開一點，讓空氣流通或是可以呼救，畢竟不熄火也不安全，萬一有陌生人進入，或是孩子手癢亂動，恐會有憾事發生。

網友們看完都相當讚賞原PO的做法，「你是對的」、「謝謝妳的雞婆」；還有其他家長認為，即使只是短短幾分鐘，他們也不願冒險把小孩獨自丟在車上或家中，寧願麻煩一點，但至少是安心的，「短短幾分鐘會發生什麼事不知道」、「孩子睡著，我要上樓拿東西，也會把孩子從汽座解下，揹在身上」、「這個真的需要大家多多宣導」、「不見棺材不掉淚」。

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