店員禮貌詢問「要買袋子嗎？」　女客回：廢話？不然怎麼拿

▲網友目睹女奧客口氣很差地回覆店員。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

網搜小組／綜合報導

現在大部分的量販店、超市塑膠購物袋都得額外花錢購買，店員結帳時也會習慣性詢問是否要買袋子。一名網友15日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，剛剛在排隊結帳時目睹一名女奧客，店員禮貌詢問要不要買袋子，竟然回答「廢話嗎？不然怎麼拿」，讓他覺得很傻眼。

原PO提到，15日當天前往某量販店買東西，排隊結帳時前面的女客人買了一整籃的東西，店員很有禮貌詢問是否需要購買袋子，沒想到女子竟然回答「廢話嗎？不然怎麼拿」，「店員這樣問完全沒錯啊！難道每個客人都一定會買袋子嗎？誰知道妳有沒有自備購物袋。」

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▲現代有許多人響應環保，購物都會自備袋子。

但事情還沒有結束，原PO無奈地說，女子買了某樣買一送一的商品，被告知也不肯自己去拿，就站在那裡等店員跑去幫忙拿，前後根本不到10秒鐘，她卻不耐煩地碎碎唸「好久」，「我站在後面真的是黑人問號耶，為什麼買1500元感覺像買了1500萬一樣？我們是活在同一個時空嗎？」

其他網友看完這篇超扯的經驗分享文，也紛紛留言感嘆，「真的，每次問客人需要袋子嗎？很多客人都很愛回答『廢話』、『啊不然是要我怎麼拿』，只回一句需要好像要他們的命一樣」、「就是很多這種客人我才不想待在服務業，真的心累」、「直接回答重點不好嗎？多說不代表厲害」；也有網友安慰說，「世界上什麼人都有，就別跟他們一般見識了。」