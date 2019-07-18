買名錶送老公！朋友狂嫌「不保值」　她霸氣回應嗆爆...網讚翻

▲女網友買手錶給老公，卻被老公朋友嫌棄不保值 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

買自己喜歡的東西，如果還要在意別人的想法，就活得太累了。一名女網友日前幫老公買了一支新手錶，沒想到戴出去卻被朋友嫌棄「不保值」，讓她無奈表示，若要保值乾脆就把錢存銀行就好，當初買來就沒想要賣掉，只是戴自己高興而已。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前到了知名百貨公司逛街，看到一支沛納海（PANERAI）的手錶，想說買給一直很想買錶的老公，回報他平時為家庭辛苦的付出。回家之後，老公也非常喜歡太太的選擇，可說是愛不釋手。

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但沒想到老公戴著新手錶出門後，朋友們卻是各種打擊，有人說沒有名氣，還有人嫌這品牌不保值。原PO聽聞之後超氣，她認為奢侈價位的手錶，買的時候就沒有想著要保值， 應該就是要拿來戴在手上的，「想保值的話幹嘛買？把錢存到銀行又可以有利息 ，買東西不就是要買自己喜歡的嗎？」

貼文一出，許多網友都紛紛聲援，表示「老婆送的是愛啊」、「又沒有要賣！老婆送的=無價」、「要保值買鑽石就好啦」、「錶是買來給自己戴的，不是為了戴上給別人評價的」、「光是老婆的心意就值了，他們連這點都不值」、「 那些朋友買奢侈品只要求保值，是怕以後要跑路是不是」。

▲老婆的愛可是無價的！示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

其他人則是表示這品牌已經算很厲害了，「我見識淺薄，不知道沛納海已經算沒有名氣了」、「這牌子不輸勞力士」、「能買真小沛，其實不用在意那些低端朋友，應該也沒什麼幫助」、「這是不是炫耀文QQ」。

據了解，沛納海是義大利的鐘錶品牌，是不少男人心中的夢幻逸品，從官網上來看，一支錶都動輒幾十萬台幣，也是許多藝人愛配戴的品牌。

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